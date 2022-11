Tesla-stekkers moet nieuwe standaard worden

Tesla-stekkers moeten de toekomst gaan worden. Ook voor andere merken.

Als het gaat om elektrische auto’s, heeft Tesla een voorsprongetje op de rest die ze maar niet uit handen geven. Alle gebruikelijke argumenten die we tot pakweg 2010 konden aanhalen, kunnen de prullenbak in. Ondanks de soms povere bouwkwaliteit, het generieke design, het minimalistische interieur en het feit dat de modellen heel erg lang mee moeten gaan, blijven ze uitstekend verkopen.

Waarom? Simpel, de prijs is interessant, de prestaties zijn bovengemiddeld goed en er is een meer dan acceptabele range. Ook niet onbelangrijk, Tesla’s zijn vaak aanzienlijk lichter dan de concurrentie. Het scheelt soms wel 400 tot 500 kilogram.

Maar misschien wel de belangrijkste reden om een Tesla te kopen in plaats van een EV van een ander merk is het Tesla Supercharger-netwerk. Tegenwoordig kun je daar ook auto’s laden van andere merken. Heel erg handig, zo konden ook wij vaststellen tijdens de grote Autoblog-snellaadtest.

Tesla-stekker nieuwe standaard

Tesla vindt het zelf ook heel erg handig. Dermate handig dat ze nu willen dat alle autofabrikanten de laadpaalconnector van Tesla meegeven. Er is op dit moment geen universele standaard. De meeste hoogstaande EV’s in Europa hebben de CCS2-connector, waarbij die afkorting staat voor Combined Charging System.

Tesla noemt hun connector nu de North American Charging Standard. Volgens Tesla is de standaard van Tesla superieur. De NACS-stekker heeft geen bewegende delen, is twee keer zo compact en twee keer zo krachtig.

USB-C

Het idee is simpel, Tesla wil zo een beetje de ‘USB-C’-poort van laadsystemen hebben. Een aansluiting die op alle andere aansluitingen past. Dat is in principe een heel erg goed idee. Het grote issue is natuurlijk die geniale gek aan het roer. Andere automerken hebben namelijk de grootst mogelijke moeite met de escapades van Elon Musk.

Niet alleen zijn gedrag op Twitter, maar ook het feit dat dat medium nu zijn speeltje is. Op dit moment is hij bezig om alle bedrijven van Twitter weg te jagen, terwijl het verdienmodel ooit was om zo veel mogelijk adverteerders aan te trekken.

Wat denk jij? Welke connector moet de nieuwe standaard worden? En waarom? Laat het weten, in de comments!

Via: Jalopnik.