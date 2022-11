Peperdure 911 restomod toffer dan een Singer?

Maar ditmaal is het wel een heel toffe doch peperdure 911 restomod!

Er zijn op dit moment dermate veel 911 restomodders dat wij ons afvragen of er wel voldoende normale exemplaren (waarop de auto’s gebaseerd zijn) overblijven. Het antwoord daarop is ja. De porsche 911 is een van de best verkochte sportauto’s ter wereld, op de Mazda MX-5 en Chevrolet Corvette na. Dat niet alleen, de opgeleukte Porsches krijgen onredelijk veel aandacht. Zo passeert bijna elke Singer de revue en omdat ze zo schitterend zijn doen wij graag mee. We blijven immers liefhebbers.

De laatste partij die zich heeft aangemeld als 911-restomodder is Sportec. Deze Zwitserse Porsche-tuner maakte deze week een LL Cool J-esque comeback met een 800 pk sterke 992 Turbo S.

Nu baren ze opzien met ‘Project Ferdinand’, vernoemd naar de oprichter van de Neerlands populairste snackbarketen (of de oprichter van Porsche, dat kan ook natuurlijk).

Basis peperdure 911 restomod

Het idee is zeker niet nieuw, maar nog altijd tof. De basis is een gewone Porsche 911 van de 964-generatie. Deze wordt vervolgens compleet gestript. Alle onderdelen worden gereviseerd of vernieuwd. En als het vernieuwd wordt, dan vaak met een beter onderdeel dan origineel.

De Ferdinand mag er ouder uitzien dan een 964, het koetswerk is nu van lichtere materialen gemaakt. Voorde bumpers, voorklep, motorkap en het dak zijn van een Kevler-koolstfovezel-composiet. Ook de wielkasten achter zijn van dat bijzondere materiaal gemaakt. Voor de gelegenheid zijn de heupen met 30 mm verbreed. Dat ziet er net wat toffer uit.

Heel veel geld

Net als bij Singer houden ze zich bij Sportec redelijk in als het gaat om mototruing. De standaard 964 heeft 250 pk. Dat is in dit geval 325 stuks. het koppel bedraagt 394 Nm, een gezond aantal voor een 3.8 liter motor. Er is een sperdifferentieel en zesbak aanwezig om het vermogen op de achterwielen over te brengen. Prestatiecijfers zijn niet bekend, maar met een leeggewicht van 1.190 kilogram zit je wel goed, dunkt ons.

Uiteraard is het exterieur aangepast met Fuchs-wielen, striping, een ducktail-spoiler en centrale uitlaten. In het interieur zijn ze verder gegaan. Dat is nu helemaal blauw, met een paar oranje accenten. Nice. Prijzen van de peperdure 911 restomod zijn uiteraard stratosferisch hoog. Het is maatwerk, handwerk en overduidelijk een winstgevende business. Het begint vanaf 370.000 francs, exclusief belastingen. Ook een 911 van de 964-generatie zul je zelf mee moeten nemen. Maar dan heb je wel wat!

