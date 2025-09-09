Verrassing: nieuwe Ferrari SF90 is hier en heet… Testarossa!

Een iconische naam is terug: de Ferrari 849 Testarossa lost de SF90 Stradale af.
Het voelt misschien niet alsof de Ferrari SF90 al een stokoude auto is. Dankzij zijn debuut in 2020 en het al lang en breed beschikbaar zijn van de XX-versie vond Ferrari het echter tijd om hem te voorzien van een opvolger. Die is hier en het lijkt erop alsof Ferrari het verleden wederom als inspiratie ziet voor de toekomst. Dit is de Ferrari 849 Testarossa en het begint al bij die naam.
Ferrari Testarossa
Bij Testarossa kan je aan twee dingen denken en ze zijn allebei correct. De eerste is de ‘Testa Rossa’-variant van de Ferrari 250 uit 1957. De waarschijnlijk bekendere is de in 1984 verschenen Testarossa die toen ter tijd dé supercar van Ferrari was. Een auto die dankzij popcultuur, maar ook gewoon het zijn van een puike Ferrari, een rasechte klassieker is geworden. Testa Rossa betekent overigens ‘rood hoofd’ en slaat op de cilinderkoppen die rood waren.
849 Testarossa
Voor de nieuwe telg in de Ferrari-familie is dus wederom de keuze gevallen op Testarossa. Dit keer voluit Ferrari 849 Testarossa. We zien niet helemaal waar de 849 vandaan komt, Ferrari kennende kan dit overal op slaan. In ieder geval niet op dat ‘ie een 4.9 liter grote achtcilinder heeft, of juist een 8.4 liter grote negencilinder.
Nee, in plaats daarvan heb je een 4.0 liter Twin Turbo V8 met (plug-in)hybride ondersteuning. Komt dat je bekend voor? Als je de SF90 helder hebt wel. Ja, de Ferrari 849 Testarossa is technisch vrij gelijk aan zijn voorganger. Wel peutert Ferrari net als bij de XX Stradale ietsje meer uit de motor, de winst zit hem vooral in de V8. Die levert nu 830 pk, waardoor de combinatie tussen V8 en elektro goed is voor 1.050 pk. Daarmee kan deze nieuwe middenmotor Ferrari naar 100 sprinten in 2,3 seconden en doorjakkeren naar ruim 330 km/u.
Styling
In tegenstelling tot de Ferrari Amalfi die het merk recent presenteerde, is de 849 Testarossa wel een heel ander apparaat dan de SF90. Goed, het ‘greenhouse’ van de SF90 is er nog in te herkennen, maar dan met een nieuw koetswerk. Het is overigens geen zompige halfbakken retro met een vleugje Testarossa: het is een combinatie van allerlei herkenbare klassieke Ferrari-elementen. Op de neus zien we dezelfde spitse voorkant als de F80 en 12Cilindri met net als die modellen een zwarte balk ‘voor de ogen’ (intern heet ‘ie dan ook de Ferrari T.). Bij de 12Cilindri heeft dat iets Daytona-achtigs, wat bij de Testarossa ietwat tegenvalt (mede dankzij de ietwat ongemakkelijk gevormde koplampen). Wel lijkt ‘ie en profil op de 330 P4 en dat is wel gaaf gedaan. En het heeft functie: de 849 Testarossa is aerodynamisch een enorme verbetering ten opzichte van de SF90, aldus Ferrari.
Interieur
In het interieur van de Ferrari 849 Testarossa zien we over het algemeen een welbekende Ferrari-cabine, met als gaaf detail de ‘zwevende’ middenconsole waar de versnellingsbediening in verwerkt is. De Testarossa deelt iets met de Amalfi wat we toen vergeten zijn: de startknop is gewoon weer een rode, fysieke knop, geen touchpad-onzin. Gespiegeld met de welbekende Manettino. Daarover gesproken: de 849 maakt gebruik van brake by wire en een nog geavanceerder ABS-systeem dat Ferrari toepasselijk genoeg ‘ABS Evo’ noemt.
Assetto Fiorano
De Ferrari 849 Testarossa maakt gebruik van iets wat de SF90 in het leven riep. Je kan hem krijgen met het Assetto Fiorano-pakket. Dan lever je iets van het comfort en bruikbare van de 849 in om 30 kg te besparen: bedoeld voor het circuit. Je krijgt dan met alcantara beklede koolstofvezel kuipstoelen en volledig koolstofvezel velgen.
En om de vraag te beantwoorden die je waarschijnlijk hebt sinds je de naam Testarossa hebt gelezen: ja, de Ferrari 849 Testarossa heeft een rood gespoten afdekking voor de cilinderkoppen.
Of de auto verder de naam Testarossa waardig is? Dat moet blijken wanneer de Ferrari 849 Testarossa officieel verschijnt. Daarover wordt later meer bekend. De 849 Testarossa wordt overigens direct onthuld als Spider, met uiteraard vrijwel exact dezelfde specs. Alleen dan met de wind in je haren.
Reacties
Who_carez zegt
Ik weet niet waarom maar ik vind de nieuwe Ferrari’s eigenlijk niet meer mooi.
Ow wacht, ik weet waarom. Omdat ze gewoon niet meer mooi zijn.
nicolasr zegt
Een Ferrari koop je anno 2025 niet meer vanwege de looks hè?
Gelukkig hebben we de klassiekers nog!
MaartenD zegt
Sinds Pininfarina niet meer betrokken is met de designs gaat het alleen maar bergafwaarts met hun “ontwerpen”. Dit design lijkt kind van de SP3 en de F80 of nog eerder een conceptstudie die afgekeurd had moeten worden. In ieder geval de naam Testarossa onwaardig…
drdre1 zegt
Pininfarina was ook niet bij de LaFerrari betrokken. Dat vind ik persoonlijk nog steeds een die prima op ’t netvlies komt. Maar daarna? Eens.
eaudi zegt
Ik dacht even dat het 1 april was… maar de website van Ferrari heeft m ook in coupe en spider. Waarom nou zo’n historische naam gebruiken? Dat heeft Ferrari niet nodig zou je denken.
#dewegkwijt
ericc zegt
De F80 vond ik niet geslaagd, deze mag op de oprit. Jammer van de niet aanwezigheid van de zijsleuven. En de enkele zij spiegel.
mc96 zegt
Ik vind m eigenlijk wel wel fraai. Krijg er alleen meer een 512BB gevoel bij dan een Testarossa gevoel.
Robert zegt
Ik ben niet zo Ferrari-minded (ik kan ze toch niet betalen, en die originele Testarossa scheen een drol te zijn om te rijden, omdat je er domweg niet fatsoenlijk in kon zitten), maar dit vind ik eigenlijk er best wel aardig uitzien. Of die scherpe ‘lippen’ aan de voorzijde door de ballotage van de EuroNCAP komen moeten we nog maar zien (voetgangersveiligheid!), maar ik heb wel meer dan eens minder fraaie (moderne) Ferrari’s gezien. Als ze die zwarte balk op de flanken nou subtiel hadden voorzien van ‘koel’ribben, was het misschien nog net even en beetje meer retro geweest dan de naam en het silhouet alleen.
Niels zegt
Zal vast geweldig rijden
roberto zegt
Net als hierboven genoemd ben ik nog niet weg van Ferrari’s nieuwe lijnenspel. Vind deze wel beter geslaagd dan de F80, maar nog steeds niet des Ferrari. 12cilindri idem dito.. Vooral de velgen design van de F80 sn 12cilindri vind ik niet top. Dat is bij deze wel beter gelukt.
Wel moet ik zeggen dat ik bij de premieres van de Icona-series (SP1 tm SP3) ook niet stond te watertanden, maar begin dat wel te waarderen. Vooral de SP3 erg goed geslaagd! Ach ja.. blijft voornamelijk een droomwereld
racenderechter zegt
Even wennen maar ik vind hem wel gaaf. Lekker anders. Doet me ergens denken aan de 288GTO met die scherpe neus.
ArnoldH zegt
Oh my …. wat vind ik dit een onsamenhangend ontwerp. Toen ik de eerste foto’s zag opduiken dacht ik dat het om een one off wagen was op basis van een sf90.
alper zegt
Rijkswaterstaat. Lezen jullie mee?
Mooie sneeuwschuiver.
Edge zegt
Het wordt tijd dat ze Flavio Manzoni ontslaan. Op de 12Cilindri staat die zwarte balk heel goed. De auto krijgt zoals in het artikel al wordt aangekaart een soort Daytona-achtige look daardoor. Maar op de F80 ziet het er echt niet uit. Als je die auto in het zwart ziet, of plaatjes ziet waarop die balk rood gephotoshopt is oogt de auto veel knapper dan met zwarte balk. Hier ziet het er ook weer niet uit.
En dat is allemaal de schuld van Flavio Manzoni. Koplampen en de grille vormen normaal gesproken het “gezicht” van de auto, maar deze man is van mening dat auto’s objecten zijn die geen “gezicht” horen te hebben, met dit als resultaat. Ik meen zelfs ergens gelezen te hebben dat hij boos werd toen een journalist hem vroeg of die balk ook in carrosseriekleur te bestellen was.
Jurgen zegt
Vind hem als Spider in het geel wel gaaf zo. De naam is natuurlijk een juridische zet van Ferrari. Nu weten zeker dat ze niemand meer de naam kan claimen omdat het model weer gemaakt word;)