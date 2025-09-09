Verrassing: nieuwe Ferrari SF90 is hier en heet… Testarossa!

Een iconische naam is terug: de Ferrari 849 Testarossa lost de SF90 Stradale af.

Het voelt misschien niet alsof de Ferrari SF90 al een stokoude auto is. Dankzij zijn debuut in 2020 en het al lang en breed beschikbaar zijn van de XX-versie vond Ferrari het echter tijd om hem te voorzien van een opvolger. Die is hier en het lijkt erop alsof Ferrari het verleden wederom als inspiratie ziet voor de toekomst. Dit is de Ferrari 849 Testarossa en het begint al bij die naam.

Ferrari Testarossa

Bij Testarossa kan je aan twee dingen denken en ze zijn allebei correct. De eerste is de ‘Testa Rossa’-variant van de Ferrari 250 uit 1957. De waarschijnlijk bekendere is de in 1984 verschenen Testarossa die toen ter tijd dé supercar van Ferrari was. Een auto die dankzij popcultuur, maar ook gewoon het zijn van een puike Ferrari, een rasechte klassieker is geworden. Testa Rossa betekent overigens ‘rood hoofd’ en slaat op de cilinderkoppen die rood waren.

849 Testarossa

Voor de nieuwe telg in de Ferrari-familie is dus wederom de keuze gevallen op Testarossa. Dit keer voluit Ferrari 849 Testarossa. We zien niet helemaal waar de 849 vandaan komt, Ferrari kennende kan dit overal op slaan. In ieder geval niet op dat ‘ie een 4.9 liter grote achtcilinder heeft, of juist een 8.4 liter grote negencilinder.

Nee, in plaats daarvan heb je een 4.0 liter Twin Turbo V8 met (plug-in)hybride ondersteuning. Komt dat je bekend voor? Als je de SF90 helder hebt wel. Ja, de Ferrari 849 Testarossa is technisch vrij gelijk aan zijn voorganger. Wel peutert Ferrari net als bij de XX Stradale ietsje meer uit de motor, de winst zit hem vooral in de V8. Die levert nu 830 pk, waardoor de combinatie tussen V8 en elektro goed is voor 1.050 pk. Daarmee kan deze nieuwe middenmotor Ferrari naar 100 sprinten in 2,3 seconden en doorjakkeren naar ruim 330 km/u.

Styling

In tegenstelling tot de Ferrari Amalfi die het merk recent presenteerde, is de 849 Testarossa wel een heel ander apparaat dan de SF90. Goed, het ‘greenhouse’ van de SF90 is er nog in te herkennen, maar dan met een nieuw koetswerk. Het is overigens geen zompige halfbakken retro met een vleugje Testarossa: het is een combinatie van allerlei herkenbare klassieke Ferrari-elementen. Op de neus zien we dezelfde spitse voorkant als de F80 en 12Cilindri met net als die modellen een zwarte balk ‘voor de ogen’ (intern heet ‘ie dan ook de Ferrari T.). Bij de 12Cilindri heeft dat iets Daytona-achtigs, wat bij de Testarossa ietwat tegenvalt (mede dankzij de ietwat ongemakkelijk gevormde koplampen). Wel lijkt ‘ie en profil op de 330 P4 en dat is wel gaaf gedaan. En het heeft functie: de 849 Testarossa is aerodynamisch een enorme verbetering ten opzichte van de SF90, aldus Ferrari.

Interieur

In het interieur van de Ferrari 849 Testarossa zien we over het algemeen een welbekende Ferrari-cabine, met als gaaf detail de ‘zwevende’ middenconsole waar de versnellingsbediening in verwerkt is. De Testarossa deelt iets met de Amalfi wat we toen vergeten zijn: de startknop is gewoon weer een rode, fysieke knop, geen touchpad-onzin. Gespiegeld met de welbekende Manettino. Daarover gesproken: de 849 maakt gebruik van brake by wire en een nog geavanceerder ABS-systeem dat Ferrari toepasselijk genoeg ‘ABS Evo’ noemt.

Assetto Fiorano

De Ferrari 849 Testarossa maakt gebruik van iets wat de SF90 in het leven riep. Je kan hem krijgen met het Assetto Fiorano-pakket. Dan lever je iets van het comfort en bruikbare van de 849 in om 30 kg te besparen: bedoeld voor het circuit. Je krijgt dan met alcantara beklede koolstofvezel kuipstoelen en volledig koolstofvezel velgen.

En om de vraag te beantwoorden die je waarschijnlijk hebt sinds je de naam Testarossa hebt gelezen: ja, de Ferrari 849 Testarossa heeft een rood gespoten afdekking voor de cilinderkoppen.

Of de auto verder de naam Testarossa waardig is? Dat moet blijken wanneer de Ferrari 849 Testarossa officieel verschijnt. Daarover wordt later meer bekend. De 849 Testarossa wordt overigens direct onthuld als Spider, met uiteraard vrijwel exact dezelfde specs. Alleen dan met de wind in je haren.