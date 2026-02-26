Autoblog video: Kun je de extra wegenbelasting van een PHEV terugverdienen?

Sinds 1 januari 2026 moeten plug-in hybrides de volle mep MRB aan betalen.

Geen korting meer. En dat betekent in veel gevallen 300 tot 400 euro per jaar extra. De grote vraag: kun je dat terugverdienen door elektrisch te rijden?

In deze video rekent Wouter het uit. Als voorbeeld pakt hij de Volvo XC60 T8 duurtester versus een benzine B5. Conclusie: een plug-in hybride blijft financieel slim, maar check de video om te zien hoe je dit moet aanpakken.

