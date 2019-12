Autoblog wenst je een gelukkig 2020!

Nieuwe ronde, nieuw jaar, nieuwe kansen!





Naarmate je ouder wordt, lijkt de tijd sneller te gaan. Zo ook bij Autoblog. 2019 is een veelbewogen jaar geweest. Er is een nieuwe hoofdredacteur in de vorm van @michaelras, @CasperH is de kersverse eigenaar van een Porsche 911 en @RubenPriest blijft maar BMW’s kopen.

In de tussentijd hebben we ook nieuwe Autobloggers mogen verwelkomen in de vorm van @machielvdd, @Britt en @hayte. Uiteraard zijn de oude rotten @jaapiyo, @720S en jullie aller @Wouter op de redactie de champagne aan et ontkurken.

Ondertussen moeten we jullie: de trouwe lezers, volgers, uploaders en reageerders van harte bedanken voor het volgen en lezen van Autoblog. Zonder jullie zo deze moois job die wij hebben niet mogelijk zijn. Daarom vanuit de het carter van ons hart: heel erg bedankt en de beste wensen voor 2020! Dan nu het woord aan @toyotafortuner die jullie als eerste een gelukkig nieuwjaar wenst!