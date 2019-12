Dit zijn de 10 meest baanbrekende auto’s van de afgelopen 10 jaar

En toen was het weer voorbij. Een héél decennium.





De tijd vliegt voorbij. Vanaf morgen begint niet alleen een nieuw jaar, maar ook een nieuw decennium. Bij zo’n belangrijk moment is het altijd even terugkijken. Ditmaal doen we dat uiteraard na de afgelopen 10 jaar.

We kijken terug in de ‘geschiedenis’ en laten ons licht schijnen over de 10 belangrijkste auto’s van de afgelopen 10 jaar. We beginnen bij 10 en tellen af naar de onbetwiste nummer 1.

10. Citroen C4 Cactus

Sommige auto’s krijgen pas later de waardering die ze verdienen. Waarschijnlijk kijken we over 10 jaar heel anders naar de Citroen C4 Cactus. Het briljante aan de C4 Cactus is de toegepaste filosofie. In plaats van de zoveelste saaie dertien-in-een-dozijn crossover, construeerde Citroen de C4 Cactus. Ondanks zijn naam was het geen C4, de cactus stond op een aangepast en vergroot C3 platform. Qua techniek was het allemaal heel simpel: een 1.2 benzine of een 1.6 diesel. De C4 Cactus was functioneel, maar zeker niet saai. Die gave airbumps (de kussens op de zijkant) zien er funky uit, maar hebben ook daadwerkelijk een functie. De C4 Cactus bewees dat een compacte crossover zeker niet saai hoeft te zijn. Helaas was de auto iets te gewaagd, waardoor Citroen zijn gewaagde keutel iets heeft ingetrokken.

9. Mazda 6

Een van de beste auto’s van het afgelopen decennium is de Mazda 6. Jazeker. Wellicht dat we het moeten toelichten. Er is namelijk bijzonder weinig af te dingen op de Mazda 6. De 6 ziet er nog steeds vers uit, ondanks zijn respectabele leeftijd. Het interieur is ook nog redelijk bij de tijd. Qua rijeigenschappen heeft Mazda bewust gekozen voor een sportievere benadering. De betrouwbaarheid staat op een hoog peil, de motoren zijn behoorlijk zuinig, de prijzen zijn gunstig en de uitrusting is ook goed voor elkaar. Het is eigenlijk een auto zonder échte minpunten. Zie het als de Alfa Romeo 159 die de Italianen zelf nooit gebouwd hebben.

8. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Gelukkig kwam Alfa Romeo wel terug. En hoe! Ondanks dat ze een generatie hebben overgeslagen (Mazda kon dus de honneurs waarnemen) is de Giulia meer dan twee stappen vooruit. Het is een echte sportsedan voor de liefhebber: achterwielaandrijving en puike motoren. Net als de Mazda 6 vallen de verkoopcijfers nogal tegen. Er was natuurlijk geen PHEV-variant die de verkopen kon opkrikken. De Giulia is zeker niet perfect. Het ruimteaanbod is maar net voldoende, er is beperkte keuze qua motoren en uitvoeringen en er is geen stationwagon. Al jarenlang had Alfa Romeo geen alternatief op de M3 en ineens was daar de Quadrifoglio. Dat de auto zich minimaal kan meten met het Beierse icoon is al een enorme prestatie. Het is ook nog eens een geweldige auto.

7. Dodge Challenger SRT Hellcat (LC)

Nog een product van FCA waar niemand om leek te vragen, maar die wel de pure petrolhead aanspreekt. Het is zeker niet de beste Muscle Car, de Camaro en Mustang zijn véél beter. Maar bij een Muscle Car is ‘beter’ niet heel belangrijk. Monsterlijk veel vermogen, brute looks en een laag prijskaartje zijn de enige drie dingen die relevant zijn. De Hellcat scoort briljant op alledrie de punten (in de VS althans). Ondanks dat de auto welhaast antiek is, is het toch de muscle car die je wil hebben. Een Tripple Whopper met extra kaas op wielen: een Guilty pleasure, maar af en toe erg lekker. Dat is de Hellcat in een notendop.

6. Volkswagen Up – Seat Mii – Skoda Citigo

Het A-segment is het goedkoopste segment qua auto’s. Dus de minste luxe, verfijning, prestaties en comfort. Tot lange tijd was iedereen het ermee eens dat je best wel mocht ‘afzien’ in een kleine auto. Nu hadden die koektrommels ook zeker hun charme, denk aan de Renault Twingo, Ford Ka en Toyota Aygo. Maar het VAG-trio tilde het geheel naar een hoger niveau. Met name qua verfijning en comfort zette de Up grote stappen. Het was een kleine doch fijne auto, zonder dat de kostprijs enorm opliep, zoals met de Lupo het geval was.

5. Porsche Macan (95B)

Vaak wordt de veronderstelling gedaan dat de Macan een Audi Q5 was met andere badges. Dat is te kort door de bocht. Het platform is gelijk, maar koetswerk, motoren, transmissie, interieur en ophanging waren uniek. Porsche heeft er voldoende aan gedaan om de auto zijn eigen identiteit te geven. Ook in dit segment is de Porsche Macan de leukst sturende auto. Daarbij heeft Porsche met de Macan wederom aangetoond dat een sportwagenfabrikant kan afwijken van de verplichte sportwagens. Ook is het de auto die Porsche tot echt grote hoogtes heeft gestuwd qua verkopen.

4. Volvo XC90

Een merkidentiteit is bijzonder lastig om te behouden. Er zit natuurlijk altijd een verschil tussen wat een merk wil uitdragen en hoe men er tegen aan kijkt. In de afgelopen dertig jaar heeft Volvo twee keer het roer om moeten gooien. Eenmaal in de jaren negentig en eenmaal in dit decennium. Met de Volvo XC90 beleefde het Zweedse merk een ware renaissance. De designtaal is nieuw, verfrissend en vertrouwd tegelijkertijd. Ook in technisch opzicht is de XC90 erg vernuftig. Het is het bewijs dat een kleine fabrikant zich met enkel Chinese eigenaren op het moment heel aardig kan redden. Toch knap dat GM van Saab een fiasco wist te maken.

3. Alpine A110

In het afgelopen decennium zijn we gelukkig vaker verwend met leuke sportwagens. Denk aan de Toyota GT86/Supra, BMW M2 en Mazda MX-5 (ND). De belangrijkste is echter de Alpine A110. Het was de Autoblog Auto van het Jaar 2018 en bijna Europees Auto van het Jaar. De A110 is niet gebouwd om de snelste te zijn op de snelweg, dragstrip of het circuit. De A110 is er enkel om de bestuurder het naar de zin te maken. Het is een pure rijdersauto, een Franse Lotus. Het knappe is dat de A110 eigenlijk geen echte steken laat vallen. Dat is helemaal bijzonder als je bedenkt dat de auto vanuit het niets ontworpen is. Er was immers geen voorloper.

2. Mercedes-Benz A-Klasse familie

Er is al een Mercedes-Benz A-Klasse sinds 1997. De eerste twee generaties waren gebouwd op een platform met sandwich bodem. Dat was om de auto voor te bereiden op alternatieve aandrijflijnen. Daar heeft Mercedes nooit echt gebruik van gemaakt. De derde generatie was compleet anders. Het was nu een veel sportievere en hippere auto, terwijl de eerste twee generaties met name bij senioren populair waren (vanwege de makkelijke instap). De ‘W176’ was een enorme hit. Van instap A160 tot de krankzinnig snelle (en dure!) A45 AMG. Dat niet alleen, op basis van de A-Klasse werden ook de GLA en CLA gebouwd. Auto’s waarmee Mercedes enorm goede zaken mee heeft gedaan. Bijna het huzarenstukje van Dr. Dieter Zetsche.

1. Tesla Model S

De meest belangrijke auto van het afgelopen millennium is de Tesla Model S. Zo simpel is het. We kunnen het gaan hebben over panelgaps, afwerking of bouwkwaliteit, maar dat is niet zo relevant. De Model S heeft de elektrische auto salonfähig gemaakt. Sterker nog, de Model S heeft een hele nieuwe generatie e

nthousiastelingen naar zich toegetrokken. Mensen die voorheen niets met auto’s hadden, vinden de Model S wél cool. Er zijn te veel redenen waarom de Model S de meest belangrijke auto is van dit millennium. De prestaties, de actieradius, de ruimte, de futuristische features als autopilot en de relatief gezien best wel scherpe prijs. Maar het is vooral het feit dat de Model S een absolute pionier was die het stoffig imago van elektrische auto’s (Th!nk, GM EV1) van zich wist af te schudden. Audi e-tron, Porsche Taycan, Jaguar i-Pace: zonder de Model S waren die er ook niet geweest. Dankzij Tesla is elektrisch rijden in stroomversnelling terecht gekomen.

Bonus: Mercedes-Benz W04 tot W10

We maken even een uitstapje. Dit decennium was geen vetpot voor de Formule 1. Er waren slechts drie wereldkampioenen en slechts twee constructeurs. De eerste vier jaar mocht Sebastian Vettel (Red Bull) de honneurs waarnemen, maar de absolute dominantie van Mercedes sinds het hybride tijdperk van de F1. Elk seizoen heeft het Mercedes-Benz team overtuigend de wereldbeker gepakt. Soms was het even spannend welke coureur er kampioen ging worden, maar de constructeurstitel ging standaard bijna halverwege naar Mercedes. Het is een van de meest dominante auto’s aller tijden in de autosport en ook volgend seizoen, in het nieuwe millennium, is het wederom de topfavoriet.

Ondanks dat de lijst met veel zorg is samen gesteld en iedereen het wel eens zal zijn over de nummer 1, was de shortlist vele malen langer. Mocht je jouw favoriete auto van het afgelopen decennium er niet tussen zien staan, kun je deze altijd aanmelden in de commentsectie. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar de onderbouwing!