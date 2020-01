Rumoerige nieuwjaarsnacht met tientallen autobranden

Het verliep niet overal rustig en gezellig.





De meeste mensen staan klokslag 00:00 elkaar al het goeds voor het nieuwe jaar te wensen, met of zonder vuurwerkje in de hand. Voor sommigen is dit het startsignaal van een real life ‘The Purge’. In Nederland waren de afgelopen nacht meerdere incidenten te betreuren door tientallen autobranden.

Voor de hulpdiensten is het routinewerk. Ze worden afgedaan als kleine incidenten. Voor de eigenaar van zo’n uitgebrande auto is dat een ander verhaal. Voor ons petrolheads is het nu eenmaal meer dan blik op vier wielen.

Met name in Den Haag gingen vandalen los. Tot en met 1:30 heeft Omroep West 64 autobranden geteld. Ter vergelijking: de vorige jaarwisseling kende 28 autobranden in zijn totaliteit. Ook in andere steden, maar ook dorpen gingen auto’s in vlammen op.

Auto wassen

De nieuwsjaarsnacht ligt anders ons en voordat je in de auto stapt en op weg gaat naar vrienden of familie kan het geen kwaad om een rondje te lopen. Mocht je bolide in een woonwijk hebben gestaan de afgelopen nacht, dan is de kans groot dat er wat kruit of andere resten van vuurwerk op de auto zijn gekomen. Het jaar beginnen met een afspoelbeurt voor je geliefde vierwieler is dus zo gek nog niet.