Autoblogger signing off

Je kunt het je nu bijna niet voorstellen, maar er is een tijd geweest dat we door het leven moesten zonder Autoblog. 1 Man zag dat dit zo niet langer kon. Nederland moest simpelweg dagelijks online zijn portie autosnacks uit de muur kunnen trekken. Een hangplek voor autoliefhebbers, waar het nieuws over auto’s en de rijke cultuur die om de vierwieler hangt gevierd mocht worden, maar waar ook plek was voor een kritische noot. En waarom niet zelf dan maar gelijk de beste Usernamer claimen. Autoblog, maar ook Autoblogger was geboren.

In november 2019 zal dat precies 15 jaar geleden zijn en in de aanloop daar naar toe groeit deze site nog steeds. Het record van ruim 1.4 miljoen unieke bezoekers in maart 2019 is dan ook een voorlopig hoogtepunt in de geschiedenis van Autoblog. Op je hoogtepunt, moet je dan niet stoppen? Wij vinden van niet, Autoblogger vond dat wel! Daarom heeft hij ook begin april het stokje overgedragen aan de nieuwe hoofdredacteur. Aan ons als Autoblog redactie de taak om zonder Autoblogger de groei van Autoblog voort te zetten. Dat gaat lukken maar er zullen momenten komen dat zijn creativiteit en scherpe blik gemist worden.

Bij zo’n lange carrière horen naast hoogtepunten natuurlijk ook dieptepunten. Bij een aardig afscheid hoort voornamelijk aandacht voor de pieken hè, zoals ons vijfjarig jubileum. Dit is hoe Autoblogger het herinnerde: “ een onvergetelijke ervaring met magnum flessen wijn.” Wij herinneren ons vooral dat een lijkbleke hoofdredacteur, raar gezien de hoeveelheid RODE wijn, plotsklaps een taxi nam naar het hotel. De volgende ochtend bij het ontbijt zat hij er dan wel weer gewoon, de Spaanse autoriteiten hebben we niet hoeven waarschuwen.

Het bedenken, ontwerpen en bouwen van Autojunk.nl was zeker ook een hoogtepunt. Je voelt het al wel aankomen: wie verzon die naam dan? Classy is die niet, maar Autobloggers vervoer is dat gelukkig altijd wel geweest. Naast een kort uitstapje naar een fraaie Audi Coupé die niet zijn ding was, sierden zo’n beetje alleen maar Audi S-modellen de oprit: een zwarte S8, rode S4 en een zwarte S6 kwamen voorbij. Of de Audi’s blijven is een grote vraag, want Autoblogger etaleerde een voorliefde (of beter wellicht: fetish) voor de CX-modellen van Mazda of ze nou leverbaar waren in Nederland of niet. Of er dan nu na zijn afscheid ook meteen een caravan komt, is op de redactie nog niet bekend.

Een interessant project wat Autoblogger samen met Dennis deed, was de realisatie van Trendr. Op trendr.nl wordt continu een overzichtslijst met 50 nieuwsartikelen uit de Nederlandse media getoond. Deze artikelen worden verzameld door constant de belangrijkste nieuwsbronnen te analyseren en daar de populairste items uit te filteren. Vervolgens wordt op basis van social media-activiteit een ranking opgesteld, waarbij de meest besproken items bovenaan eindigen. Hij maakte dit overigens voornamelijk voor eigen gebruik, want Trendr loopt zo ver voor de muziek uit, dat hij zelf één van de schaarse dagelijks gebruikers is.

Succesvollere initiatieven zijn de Autoblog Auto van het Jaar verkiezing en de Junkyardrace, die leidde tot oprichting van onze eigen raceteam. Over de Autoblog Auto van het Jaar schijnt Autoblogger verzucht te hebben dat als de Alpine A110 zou winnen, het voor hem wellicht tijd zou zijn om afscheid te nemen. En zo geschiedde….

Autoblogger, Vincent, het ga je goed en bedankt voor je inzet voor Autoblog

Het Autoblog Team