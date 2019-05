Lamborghini Huracan doormidden gehakt bij crash

De bestuurder heeft het wonder boven wonder overleefd.

Een Egyptische eigenaar van een Lamborghini Huracan is recentelijk door het oog van de naald gekropen. Toen hij op een snelweg in Cairo de controle over zijn Italiaanse sportauto verloor, maakte hij een enorme smakker. De impact was zodanig dat de auto in tweeën brak, nét achter de cockpit waarin de automobilist zat.

Hoewel we door een vrij beroerde vertaling van het originele nieuwsartikel niet goed uit kunnen vogelen waartegen de Lamborghini precies is gebotst, mag het duidelijk zijn dat het geen berg matrassen is geweest. De Huracan mist namelijk een flink gedeelte van zijn voorkant, de vooras en de voorruit.

Dit is nog maar het begin van de schade, want zoals gezegd is de Huracan bij het ongeluk doormidden gehakt. De bestuurder mag van geluk spreken dat Lamborghini de auto zo heeft ontworpen dat de cabine veilig genoeg is om dergelijke klappen te doorstaan. In tegenstelling tot de auto is de bestuurder naar verluidt wel in orde. De Lamborghini is letterlijk in twee stukken gespleten, waardoor we een goede kijk hebben op de 610 pk sterke 5,2-litre V10.

Voor de eigenaar van de Huracan is het een behoorlijke financiële domper. De Huracan kost al gauw in de buurt van 300.000 euro, omgerekend in Egyptische valuta is hij ongeveer 6 à 7 miljoen pond.