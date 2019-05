“Leclerc heeft een negatieve impact op Ferrari”

Wie o wie zal dat nu hebben gezegd?

Eens in de zoveel tijd arriveert er in de Formule 1 een coureur waarvan iedereen begrijpt dat hij het ver zal schoppen. Senna, Schumacher, Hamilton, Vettel: het zijn slechts een paar voorbeelden van knapen die met de deur in huis vielen en vrij snel kampioenschappen wonnen. Over Charles Leclerc is de autosportwereld het grotendeels eens dat hij eenzelfde succesvolle toekomst zal kennen.

Dit jaar heeft Leclerc laten zien amper onder te doen voor Vettel. We kunnen zelfs stellen dat de 21-jarige Monegask beter heeft gepresteerd dan de viervoudig wereldkampioen. Als het aan oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve ligt, is dit geen verrassing: volgens de immer kritische Canadees heeft Leclerc een negatieve impact op het team.

Hoewel Villeneuve zo nu en dan werkelijk bizarre meningen de wereld inspuwt, merken we dat hij in dit geval wel eens een punt kan hebben. Villeneuve denkt namelijk dat Ferrari dit jaar eigenlijk de beste papieren in handen had, maar dat de komst van Leclerc voor onrust binnen het team heeft gezorgd. Ferrari, dat doorgaans de voorkeur geeft aan een duidelijke eerste en tweede viool, zou het huidige rijderduo niet goed kunnen managen.

“If you listen to any fan or go on the forums, even the qualifying accident [in Baku], Leclerc doesn’t get criticised. If it had been Vettel, he would have been destroyed by the media and everyone, for the same mistake. Ultimately I think that’s having a negative effect for the team. Seb’s spin in Bahrain came because of that, then the team orders in China, it all comes from there. And Leclerc’s accident in qualifying also, wanting to prove that he’s the number one of the team. Ultimately that’s damaging the whole team.”

Volgens Villeneuve heeft Ferrari de verkeerde keuze gemaakt door Leclerc te tekenen. De wereldkampioen van 1997 zegt dat Ferrari Leclerc alvast een contract had moeten geven voor 2020 of 2021 en Raikkonen aan had moeten houden voor dit jaar, zodat het Vettel kon inzetten voor de titelstrijd.