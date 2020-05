Autobloglezer zet zijn groene 911 GT3 RS te koop

Sommige mensen hebben het zwaar. Afscheid nemen van een bijzondere groene 911 GT3 RS is nog best lastig, lijkt ons.

Een van de gaafste auto’s voor velen is de Porsche 911 GT3 RS. Er zijn voldoende redenen om dat te vinden. Het is een straatauto waarmee je uitstekend op het circuit mee uit de voeten kunt komen. Of wellicht andersom: het is een circuitauto die niet misstaat op de openbare weg.

Porsche

Daarbij is het een Porsche, dus alles werkt en is kwalitatief goed uitgevoerd. Een Ferrari biedt meer emozione, maar een Porsche is voor ons Noord-Europeanen vaak al emotioneel genoeg. Daarnaast is de prijsstelling van zo’n Porsche vaak wat interessanter. Dus wat krijg je dan? Precies, eenheidsworst. Werkelijk iedereen heeft tegenwoordig een Porsche 911.

Porsche Exclusive

Dus wat moet je dan doen om jouw 911 net even wat unieker te maken? Simpel, je kiest een unieke kleur. Nu is de standaard GT3 RS maar in een beperkt aantal kleuren leverbaar geweest. Gelukkig is daar ‘toevallig’ de Porsche Exclusive-afdeling. Daar kun je naast bijzondere opties ook kiezen voor aparte kleuren. Via het PTS-programma is er een hele hoop mogelijk.

Paint to sample

PTS betekent Paint to Sample en houdt in dat bijna elke kleur kunt kiezen die je maar wil. De In veel gevallen grijpt men terug naar klassieke Porsche-kleuren of net die kleur die wel op de Panamera leverbaar was, maar niet op de GT3 RS. In dit geval was Autobloglezer Marc zo slim om voor een niet-Porsche kleur te kiezen. Want dan bestaat alsnog de kans dat anderen met dezelfde auto voorbij komen zetten.

Aston Martin Racing Green

Daar zul je met deze groene 911 GT3 RS geen last van hebben. De auto is namelijk afgeleverd in de kleur Aston Martin Racing Green Metallic (5019D). Jazeker, er is gekozen voor een gave kleur van een compleet ander merk. Nu zien we weleens een Audi in Porsche-kleur, maar een Porsche in een Aston Martin-kleur is een stuk origineler. Daarnaast heeft Marc nog een punt: het ziet er gewoon gaaf uit.

Weissach Package

Verder is deze groene 911 GT3 RS compleet uitgerust, uiteraard. De auto is voorzien van het zogenaamde Weissach Package, dus met een carbon dak en kofferklep. Ook is er een koolstofvezel spoiler met heel groot P O R S C H E erop. Althans, dat is wat je kunt zien. Ook de anti-rollbars en koppelstangen zijn bij de Weissach in koolstofvezel uitgevoerd. Het enige wat er niet op zit, zijn de magnesium velgen. Eronder vind je de standaard wielen, zij het in Aurum uitgevoerd. Dus toch een beetje anders dan normaal.

Tegenstrijdig

Het interieur is een beetje tegenstrijdig. Ten eerste omdat het ‘gewoon’ zwart is. Ten tweede omdat er een navigatiesysteem, achteruitrij-camera, dual zone climate control en dergelijke aanwezig zijn. Dat is net zoiets als joggen naar de Burger King: heel veel zin heeft dat niet. Je kon de 911 GT3 RS ook zonder radio en airco krijgen, maar bijna niemand doet dat eigenlijk. Wel zie je de titanium rolkooi, die 12 kilogram lichter is dan de reguliere rolkooi van het Club Sport pakket.

Ideale auto

Kortom, voor velen de ideale auto. Dus mocht je een exacte auto als deze wensen heb je geluk! Het is namelijk niet meer mogelijk om de 911 GT3 RS nieuw te bestellen. Het is even wachten op de nieuwe 992-versies van die auto. Nee, het geluk komt omdat Marc de auto te koop heeft staan! Marc heeft er wel amper mee gereden, slechts 916 km.

255.000 euro

Daar kun je dus nog even mooi een ton of drie mee voorruit. Overigens hoef je geen medelijden met Marc te hebben: hij vindt zijn 911 GT2 RS een stuk verslavender en leuker, vandaar dat deze groene GT3 RS het veld mag ruimen voor een ander exotisch speeltje. De auto is te koop voor slechts 255.000 euro. Houdt er rekening mee dat er in Nederland nog wel een klein beetje BPM bovenop komt, dankzij de 303 gram die deze GT3 RS per km uitbraakt. De advertentie check je hier.