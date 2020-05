‘Dit is de opvolger van Sebastian Vettel bij Ferrari’

Voor sommigen een verrassing, een ander zag het al aankomen. De opvolger van Sebastian Vettel lijkt bekend.

Wie o wie moest de opvolger van Sebastian Vettel bij Ferrari worden? Zou het Daniel Ricciardo worden, of toch misschien Sainz? Na stukgelopen onderhandelingen moest Scuderia Ferrari opzoek naar en nieuwe rijder voor het stoeltje van Vettel. We brachten je al vijf scenario’s en ook in de comments op Autoblog werd stevig gespeculeerd.

Nog geen dag nadat officieel bekend werd dat Vettel in 2021 vertrekt bij Ferrari is zijn opvolger al off the record bekend. Volgens bronnen uit Italië en Duitsland die dichtbij Scuderia Ferrari staan is het Carlos Sainz Jr. die zijn stoeltje krijgt. Daarmee is gekozen voor een ‘veilige’ oplossing vanuit het Italiaanse kamp.

Zoals Autoblog-lezer @edge al mooi wist te schetsen in de comments gisteren is Sainz niet de coureur die een eventueel kampioenschap van Charles Leclerc gaat afpakken. Sainz Jr. kan wel goed gebruikt worden om punten voor Ferrari binnen te halen en om de Mercedessen en Red Bulls op afstand te houden. Mits ook de auto goed zijn werk doet natuurlijk. Een ideale opvolger van Sebastian Vettel dus.

De verwachting is dat Ferrari nog voor het einde van deze werkweek de komst van Carlos Sainz Jr. als de vervanger van Vettel officieel gaat bevestigen. Het contract van de huidige McLaren-rijder liep aan het einde van dit jaar af bij de Britse renstal. En met het vrijgekomen stoeltje van McLaren kan het poppetje dat Ricciardo heet weer doorschuiven vanuit Renault.