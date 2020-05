Adieu Casper

Jarenlang was het (soms letterlijk) knokken wie de gave karren mocht doen. Voor corona was ik dan ook maar aan wat kickboks lessen begonnen om de overhand te houden.

Voor je de grap maakt: nou de coronakilo’s kunnen er nog wel af he Wout. Dit artikel gaat echter niet over mij, maar over Casper.

Ooit begon hij als columnist/blogger/iemand die vooral geacht wordt zo veel mogelijk artikelen te typen. Het liefst in zo kort mogelijke tijd en dat kon Casper wel. Het gaat wat te ver om een bloemlezing van zijn artikelen te doen, maar er zijn 252 pagina’s aan archief wat je kan teruglezen.



In de strijd wie rijdt wat, zijn er een aantal auto’s die nog op mijn bucketlist staan, maar er bij Casper al af zijn. Vooral veel Porsches trouwens, waaronder de 911R, 918 Spyder en Carrera GT. Oh ja en de Taycan natuurlijk. Toch één van de heetste nieuwe auto’s van de afgelopen tijd, in ieder geval tot Tesla door komt met de Cybertruck.

Het is moeilijk te kiezen tussen al die epische dingen die Casper ooit deed onder de Autoblog vlag. Toch denk ik dat de race tussen een S63 AMG en een vliegtuig aardig scoort, dat bleek ook wel uit de kijkcijfers op ons YouTube kanaal. Aangezien YouTube niets vergeet zullen jullie nog jaren Caspers advies moeten opvolgen over occasions. In de jaren heeft hij er genoeg voor jullie behandeld.

Vaak konden we ook samen voor de camera figureren. Niet alleen tijdens events zoals de Mille Miglia en Junkyard Race, maar ook in duotests en aankoopadviezen. We gaven jullie graag “goed” advies.

Het wel en wee van Caspers eigen wagenpark was te volgen in de Autoblog Garage. Niet alleen de diverse duurtesters, maar we hadden het ook over Caspers Porsche 911 en 205 GTI.

Natuurlijk was Casper ook al vele jaren als huisfotograaf van Autoblog de bepalende stem tijdens de maandelijkse Autojunk Foto van de Maand verkiezing. Kortom, zijn aanwezigheid is niet ongemerkt gebleven.

Rest me, ook namens de rest van het Autoblog team, niets anders dan Casper succes te wensen met zijn carrière. Er komen vast mooie dingen op je pad!