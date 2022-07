Autodesign misbruikt mensen, aldus Polestar-designer

Dat is een statement. Autodesign misbruikt mensen, zo lelijk is het.

Voor wie graag op Youtube zit (je moet toch je dagelijkse hoeveelheid AH-reclames nuttigen) zijn de filmpjes van Frank Stephenson een aanrader. De ontwerper van auto’s als de Escort RS Cosworth, New Mini, BMW X5 (E53), Ferrari F430, Fiat 500, en McLaren P1 kijkt geregeld naar ontwerpen en keurt deze. Zeker met moderne auto’s zijn de kritieken niet mals.

Autodesign is tegenwoordig heel erg druk, agressief, overdreven en totaal niet tijdloos. Over 10 – 15 jaar zullen de auto’s van extreem verouderd overkomen. Maar over het algemeen weet Stephenson zich bij de feiten te houden en aan te wijzen wáár het precies misgaat. Tip: niet kijken als je BMW-designer bent en slecht tegen kritiek kan.

Autodesign misbruikt mensen

Maar er zijn designers die verder gaan om de huidige trends af te fakkelen. Polestar-designbaas Thomas Ingenlath is er heel duidelijk over. Volgens hem zijn de ontwerpen veel te expressief en schreeuwerig. Er is nog veel te veel nadruk om op te vallen. De huidige moderne auto’s zijn visueel gezien veel te nadrukkelijk aanwezig, volgens de designer van de Skoda Yeti.

Dat laat hij weten aan het Britse Top Gear. Maar hij gaat nog verder om zijn afkeer voor druk design te benadrukken. Volgens hem molesteren de hedendaagse auto-ontwerpen de nietsvermoedende voorbijgangers met het schreeuwerige design. Hij meest juist iets aan fatsoen en klasse.

Decenter

Volgens hem mogen de ontwerpen van tegenwoordig wel iets decenter. Bij Volvo en Polestar past men een Scandinavische stijl toe die al ietsje strakker en meer ingetogen is.

Volgens hem is dat ook goed om een model langer ‘vers’ te kunnen houden. Elegante en eenvoudige lijnvoering blijft over het algemeen langer mooi. Overigens is Thomas Ingenlath zeker niet negatief over alle moderne designs.

Zo kan Ingelath het werk Laurens van den Acker (Renault) en Derek Jenkins (Lucid) erg waarderen. Ook de Land Rover Defender en Range Rover spreken hem erg aan, alhoewel hij liever een Renault 4, Citroen GS, Volkswagen Kever en Transporter heeft.

Via: Motor1.com