Extreme vraag naar campers door luchtvaartperikelen

Er is een extreme vraag naar campers volgens Marktplaats. En die zien dit soort dingen meteen in zoekopdrachten.

Het is zo’n gedeelte van de markt waar je eigenlijk nooit zo veel bij stilstaat: campers. Af en toe laten we er eentje de revue passeren als er een dikke motor in ligt of een bijzonder interieur heeft. Maar voor de markt maakt dat niet uit.

Campers zijn onnoemelijk heet op het moment. Niet alleen nieuw, maar ook gebruikt. Dat meldt Marktplaats, je weet wel: de grootste online handelsplaats van Nederland waar wij ook weleens mee samenwerken.

Extreme vraag naar campers

De markt is op dit moment heet. Er is extreme vraag naar campers. Dat begon eerst met corona. Als je op vakantie wil, maar niet besmet wil worden door andere mensen, is een camper ideaal. In een vliegtuig of hotel zijn immers ook andere individuen aanwezig.

Daarbij is juist die onafhankelijkheid van een camper interessant. Je bent ver weg van de bewoonde wereld en je kan gaan en staan waar je maar wilt. Zolang je maar overnacht op een kampeerplaats met al die andere globetrotters in spe.

Enfin, terug naar de extreme vraag naar campers. Dat komt nu door de perikelen die zich afspelen in de luchtvaartindustrie. Wegens personeelstekorten, zijn er veel minder vluchten.

In veel gevallen is het nog onzeker of jouw geboekte vlucht überhaupt zal vertrekken of uiteindelijk keihard gecanceld wordt. Daar heb je met een camper dus geen last van.

56% stijging

De stijging van de vraag naar campers is – zoals gezegd – een extreme: 56% meer ten opzichte van vorig jaar werd er gezocht op campers. En het is niet zo dat de vraag toen in een dal zat, integendeel. Toen konden we namelijk een soortgelijk artikel publiceren.

Het afgelopen halfjaar zochten de menen in totaal 14 miljoen keer naar een polyester hut op wielen. In 8,6 miljoen keer ging het om een camper, de andere 5,5 miljoen keer om een caravan.

De vakantie op de weg zal dus dit jaar populairder zijn dan ooit. Want naast de duidelijke stijging voor caravans en campers is er ook meer vraag naar dakkoffers!

In het eerste halfjaar van 2022 zocht men 1,2 miljoen keer naar deugdelijk schoonmoedervervoer, terwijl dat het jaar ervoor nog 545.000 keer was. Ten slotte de vouwwagen, daar zocht men 1,1 miljoen keer op.

