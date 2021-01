Dit zijn de 10 meest gestolen auto's van 2020 - Autoblog.nl

Het minst leuke lijstje van afgelopen jaar hebben we voor je. Wat zijn de 10 meest gestolen auto’s van 2020?

In januari beginnen alle lijstjes binnen te druppelen. De best verkochte auto’s van Nederland zijn inmiddels bekend. Minder leuk is het overzicht met de meest gestolen auto’s van 2020.

Autodiefstal 2020

Hoe zat dat eigenlijk in 2020? Ook daar hebben we nu de cijfers van voor je. Er werden 4,7% minder auto’s gestolen dan in 2019, zo blijkt uit de Autodiefstalbarometer van Interpolis. Vanwege het coronavirus en de bijbehorende lockdowns is in heel Nederland de criminaliteit gedaald. Helaas daalde de autodiefstal niet evenredig mee.

In de top tien staan niet heel erg veel verrassingen. Dat komt omdat auto’s die als occasion populair zijn, ook de moeite waard zijn om te stelen. Als je als autodief furore wil maken met het stelen van Fisker Karma’s en Saab 9-7x’en, wordt het wellicht tijd om je ‘ondernemingsplan’ te herzien. Wat wel opvalt, is dat de Toyota C-HR, RAV4 en Mazda CX-5 in het lijstje staan. Die staan niet hoog in de verkooplijsten qua nieuwverkopen, maar zijn als occasion erg ‘populair’.

Top 10 meest gestolen auto’s van 202:

Volkswagen Golf Volkswagen Polo Fiat 500 Renault Clio Toyota RAV4 BMW 3 Serie Renault Captur Toyota C-HR Ford Focus Mazda CX-5

Dan gaan we verder. Want er werd ook gekeken naar de populairste auto per provincie. In de meeste gevallen is dat een Polo of een Golf. Maar er staan ook een paar opvallende auto’s tussen. Zo is de meest gestolen auto in Friesland een Volkswagen Transporter! In Groningen moet je voorzichtig zijn met een Twingo, de nummer 2 van meest gestolen auto’s in 2020 aldaar. Een nicheproduct als de Audi A5 staat op plaats nummer 2 in Zeeland. In Limburg staat op die positie de Ford Fiesta.

Andere trends 2020

Dan zijn er nog de trends die niet de top 10 hebben gehaald, maar wel degelijk zorgwekkend kunnen zijn. Zo zijn hybride auto’s populairder dan ooit. Op zich wel logisch, in Nederland rijden er relatief veel van rond en ze zijn populair voor de export. Een andere trend is dat auto’s met Keyless Entry twee keer zoveel kans hebben om gestolen te worden. Dat laatste mag geen verrassing meer zijn. In onderstaande video laat Wouter zien hoe moeilijk je een auto kunt stelen:

Uiteraard zijn er ook de nodige tips om diefstal te voorkomen. Draai de wielen naar de stoep toe, laat je kenteken graveren in de ruit en schroef de kentekenplaat vast aan je auto (in plaats van los in een houder). Oh, en als je keyless entry hebt, berg de sleutel op in een metalen doos.