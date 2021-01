Opel Combo-e is 136 pk en 260 Nm sterke bus - Autoblog.nl

Dat is toch helemaal niet verkeerd voor een eenvoudige instap-bedrijfswagen? Zo’n Opel Combo-e is de ideale auto om de leesmap rond te brengen.

Kennen we allemaal de leesmap nog? Dat was een verzameling van zo’n 15 tijdschriften in een binder. Daar kon je je dan op abboneren. Elke week kwam er dan een busje van de leesmap service om de map om te wisselen. Als je wilde bezuinigen kon je ook achterlopen, dan kreeg je alle tijdschriften een paar weken later.

Leesmappen en Kadettjes

Enfin, bij ons in de straat werd ook de leesmap bezorgd. Uiteraard waren we ultieme pauper en liepen we maar liefst zes weken achter. De auto waarmee deze werd rondgereden: een Opel Kadett Combo. Een luidruchtige dieselbus die al na een paar jaar bruine wielkasten had. Wat dat betreft kan het contrast niet groter bij het aanschouwen van de nieuwe Opel Combo-e.

Opel Combo-e

Net als de Opel Corsa-e is de Combo-e geheel elektrisch. De kleine bedrijfswagen is voorzien van een elektromotor met, zoals de titel weggeeft, 136 pk en 260 Nm. Ter referentie, de 1.7D van de Kadett Combo kwam niet verder dan 57 pk en 105 Nm! Dat zorgt voor aansprekende prestaties voor het type auto. De topsnlheid is begrensd op 130 km/u. De Opel Combo-e kan namelijk in 11,2 naar de 100 km/u sprinten, afhankelijk van de uitvoering.









Want er valt namelijk wat te kiezen. Je kan namelijk opteren voor een Combo XL-variant met een langere wielbasis en meer laadruimte. De standaard Combo-e is 4,40 meter lang en heeft een wielbasis van 2,78 meter. De Combo-e XL is 4,75 meter lang en heeft een wielbasis van 2,97 meter.

Actieradius Opel Combo-e

De Opel Combo-e haalt zijn elektrische sap uit een 50 kWh-accupakket. De actieradius is 275 km, ook weer afhankelijk van de gekozen uitvoering en uiteraard de belading. Je kunt met een 100 kW DC-snellaadstation de elektrische bedrijfswagen in een halfuurtje tot 80% laden.







De Opel Combo-e staat in de herfst van 2021 bij de Nederlandse dealers. Dan kan die Combo de Opel Vivaro-e vergezellen. De Opel Movano-e is onderweg en wordt dit jaar nog verwacht. Dit zou betekenen dat in 2021 elke Opel bedrijfswagen er ook met elektrische aandrijving is. Handig voor mensen die in alle rust leesmappen willen bezorgen.