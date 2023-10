Autodiefstal met drones: de nieuwste rage onder dieven

Het is de nieuwste methode om snel een inventarisatie te maken. Autodiefstal met drones is helemaal 2024.

Het is helaas iets dat nog veel voorkomt: autodiefstal. Onverlaten, sujetten en schavuiten achtten het nodig om het gebrek aan fatsoen (en moedermelk) te compenseren met het stelen van andermans goederen. Daarin worden de dieven telkens directer en brutaler. In dit geval in Voorne-Putten past het dievengilde een nieuwe discipline toe: autodiefstal met een drone.

Of nou ja, autodiefstal: diefstal uit de auto’s. Men laat de auto’s gewoon staan. Het gaat de dieven voornamelijk uit de onderdelen. Met de drone scannen ze de omgeving naar gewillige slachtoffers (lees: BOMVOL uitgevoerde Duitse auto’s).

Autodiefstal met drones: dure opties zijn doelwit

Het gat vooral om dure opties die niet alle modellen hebben. Denk aan uitgebreide navigatiesystemen, LED-koplampen, multifunctionele stuurwielen, airbags en andere electronica. In veel gevallen gaat men doelgericht te werk. Dat betekent dat ze een gat in het portier boren. Vandaar kunnen ze de auto van binnenauto openen.

Alle items die snel te verwijderen zijn en veel geld opleveren, nemen ze mee. Dus het lederen sportinterieur laten ze liever zitten, want vier deurpanelen, twee stoelen, een bank en zwarte hemelbekleding is lastig te stelen. Maar zo’n kek sportstuurtje, dat nemen ze dus graag (en snel) mee.

Mannen met pet

De politie erkent wel dat er veel inbraken plaatsvonden, maar niet dat het door middel van een drone gedaan werd. Dat is namelijk iets dat de bewoners zelf hebben waargenomen. Gelukkig hebben ze het ook gemeld aan de politie.

Over de omschrijving is men vrij duidelijk: twee mannen met een rugzak en een pet. Tja, vind die maar eens terug.

fotocredit: Hoe een BMW in 2019 in 1 minuut werd gestolen