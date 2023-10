Range Rover diesel veroorzaakt enorme vliegveld brand

Dat het gelijk maar in de titel staat. Nee het was blijkbaar geen EV die affikte.

Ja, er is tegenwoordige wel eens wat speculatie bij een autobrand wanneer er meerdere auto’s bij elkaar geparkeerd staan. We maakten het mee met de bootramp enkele weken geleden. Er was eerst sprake van mogelijk een EV die de brand had veroorzaakt. Toen daar geen aanwijzingen voor bleken later was ineens iedereen ‘fout’ die dat ooit had geïnsinueerd. Tsja, 2023 zullen we maar zeggen.

Maar vandaag kunnen we na helaas weer een massale autobrand in ieder geval met enige zekerheid zeggen dat de oorzaak niet lag bij een EV. Want er zijn namelijk beelden van de ontbrandende Range Rover diesel die de oorzaak lijkt te zijn van een grote autobrand op een parkeerdek van het vliegveld Luton op dinsdagavond 10 oktober. Een schrale troost zullen we maar zeggen. Want de puinhoop is er niet minder onder.

Video Range Rover diesel die brand veroorzaakt

In onderstaande video kan je de eerste momenten van de brand zien. Een Range Rover diesel krijgt het erg warm, waarna de vlammen overslaan naar andere auto’s op het parkeerdek van Luton Airport.

Nadat de diesel in lichterlaaie stond was het helaas de beurt aan andere auto’s op hetzelfde parkeerdek en uiteindelijk aan verschillende andere parkeerdekken. Onderstaande beelden werden gedeeld door brandweerdiensten die kwamen assisteren bij deze brand.

Inmiddels is volgens de laatste berichten het sein brandmeester gegeven, maar er zal nog wel even nageblust worden. We leven mee met de mensen die vermoeid de aankomsthal uitstrompelen op zoek naar hun auto.