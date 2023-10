Eindelijk is deze blauwe Taycan zoals deze hoort te zijn

De Taycan is een gave auto, maar ook ‘dik’? Deze blauwe Taycan doet voor hoe het hoort!

Het nadeel van elektrische auto’s is dat efficiency heel erg belangrijk is. Er is veel te winnen bij het design van de auto. Hoe minder vat de lucht heeft op het koets, hoe minder energie de auto nodig heeft om op snelheid erdoorheen te klieven. Ergo: de auto wordt zuiniger. Maar een efficiënte auto is niet altijd fraai om te zien. Denk maar aan de veel te lage voorklep van de Tesla Model 3 en Y (als je het eenmaal gezien hebt, kun je het niet meer niet zien). Of de naar beneden lopende achterklep van de BMW 5 Serie. Dat is niet een keuze omdat het mooi is voor onze ogen, maar voor de aerodynamica.

De Porsche Taycan wordt geroemd om zijn uiterlijk, maar ook daar had het mooier gekund. Kijk maar naar de Mission-E Concept. Of heel veel andere elektrische concepts die de overstap naar productiemodel vaak een stuk smaller worden. Een smallere auto met smallere banden is immers zuiniger.

Maar ja, een smallere auto is absoluut niet mooier. Zeker als je een Taycan Turbo S hebt, dan wil je gewoon het dikste van het dikste. Deze blauwe Taycan Turbo S is onder handen genomen door Prior en M&D en laat zien hoe de auto er ook uit kan zien: heel veel dikker!

Blauwe Taycan Turbo S met Prior bodykit

Natuurlijk, smaken verschillen, maar in dit geval hebben ze bij Prior Design heel erg hun best gedaan. Ten eerste helpt de kleurstelling mee: een blauwe Tacyan als uitgangspunt werkt al beter dan een witte met zwarte wielen.

De Prior Design TE widebody kit bestaat uit een dikke frontlip, wielkast verbreding, skirts, dikke diffusor en een achterspoiler. Het geheel is gespoten in Gentiaanblauw. Deze fraaie tint is ‘gewoon’ donkerblauw bij Porsche, het is niet eens een Manufaktur of PTS optie!

Dan de wielen. Die moeten je smaak zijn, net als de rest. Maar passen wel degelijk bij de auto. EV’s hebben vaak wielen met een ‘moeilijk’ design en deze Turbo S heeft dikke ZP.Forged S-velgen in de maat 9,5×22 en achter zelfs 11,5×22.

Met de bandenmaten 265/30ZR22 en 315/25ZR22 zul je hele innige vriendschappen opbouwen met de lokale Euromaster en de aandeelhouders van Hankook (dat de banden levert).

260 km/u

Zoals je ziet staat deze dikke blauwe Taycan Turbo S een stuk dichter op zijn buik, middels een verlagingsmodule van Cete Automotive. De Taycan heeft luchtvering en die kun je middels die module aanpassen aan jouw wensen qua rijhoogte. In dit geval is er gekozen voor het standje ‘lekker laag’.

Qua motoren is er niets veranderd. We wachten nog op de eerst gechipte elektrische auto’s. In de Taycan Turbo S heb je overigens niet heel erg veel meer nodig, want de motoren leveren gezamenlijk 761 pk. Daarmee sprint je in 2,8 seconden naar de 100 km/u en haal je een top van 260 km/u. Dat is een begrensde snelheid. Kortom, alle onderdelen kun je bestellen bij M&D in Dinslaken, vlak over de grens langs de A3.