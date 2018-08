Autodieven falen vanwege geweldig anti-diefstalsysteem

Er is een grote kans dat het systeem ook in jouw auto zit, maar of het hier werkt...?

Opvallend nieuws vandaag uit Nashville, Tennessee, Verenigde Staten. De lokale politie heeft twee jonge autodieven opgepakt die wegrenden van de politie nadat ze een auto hadden gestolen. Je zou denken: “pak die gestolen auto dan!”. Nou, het was een makkelijk proces om de auto in handen te krijgen. Wegrijden was vervolgens een groter probleem. Ze hadden namelijk één feature van de auto over het hoofd gezien.

Op Fox News staat dat de jongens van 15 en 17 eerst probeerden om een vrouw uit haar auto te trekken om de auto mee te nemen. Als paniekreactie begon de vrouw te schreeuwen en toeteren en de jongens sloegen op de vlucht. Met de politie op hun hoede was het een uur later opnieuw raak, toen ze de auto van een andere vrouw konden bemachtigen en haar auto meenamen. Ze reden snel weg, maar werden later al lopend teruggevonden. De auto was namelijk handgeschakeld en daar konden de jongens niet mee overweg.

De jongens hadden zich dus voorbereid op een snelle ‘smash and grab‘ maar de transmissie gooide roet in het eten. Logisch, want steeds meer auto’s die in de VS verkocht worden zijn uitgerust met een automatische versnellingsbak, de handgeschakelde bak is daar al zo goed als dood. De kans dat je bij een willekeurige autodiefstal op een stick shift stuit is minimaal. De jongens hadden kennelijk gewoon hun dag niet, dus.