Lawrence Stroll koopt Force India

Het hing al even in de lucht.

Wat al werd gedacht is daadwerkelijk gebeurd. Lawrence Stroll, de vader van F1-rijder Lance Stroll, heeft Force India gekocht. Dat is goed nieuws voor het voortbestaan van het team, want nu staat Force India niet langer onder curatele.

Aan Stroll en investeerders de taak om de financiën weer op orde te krijgen. Zo zullen openstaande schulden worden betaald en kan Sergio Perez ook weer een salaris ontvangen. Eind juli werd Force India door een rechter in Londen onder curatele gesteld. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel pegels de miljardair heeft moeten betalen om Force India in handen te krijgen. Naast het feit dat schulden terugbetaald zullen worden, blijven ook alle 405 banen bij Force India behouden. Sergio Perez stapte eerder naar de rechter om een faillissement te voorkomen.

Nu papa Stroll eigenaar is van Force India is de kans sterk dat zoon Lance voor Force India komt te rijden. De coureur komt op dit moment uit voor Williams Martini Racing. Het huidige seizoen verloopt alles behalve lekker voor de Canadees. Op dit moment heeft de F1-rijder slechts 4 WK punten weten te pakken, met een 18de plek in het klassement.

