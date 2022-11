Autodieven Rotterdam hebben het voorzien op Skoda’s

En het grootste raadsel is; waaróm hebben ze het juist op Skoda’s voorzien?

Autodiefstallen zijn k*t. Het maakt daarbij niet uit wat er van je gestolen wordt, een Twingo van 300 euro doet net zoveel pijn als een Mercedes S500 of iets in die richting. Mensen moeten gewoon met hun gore tengels van andermans spullen afblijven.

Maar in Rotterdam en omgeving doet een stel onverlaten dat juist niet. Die jatten nacht na nacht allerlei auto’s. Maar vreemd genoeg zijn dat bijna allemaal Skoda’s. En niet alleen nemen ze de hele auto mee, ze scheppen er ook genoegen in om bijvoorbeeld navigatiesystemen te pikken.

Al 16 auto’s in een week

Het gaat om flinke aantallen, volgens de lokale Rotterdamse omroep Rijnmond was het de afgelopen week al 16 keer raak. Het merendeel was een Skoda. De politie kwan niet met zekerheid zeggen waarom het juist dit merk is waar de dieven het op hebben voorzien, maar heeft wel een vermoeden.

Specifiek lijken Skoda’s in trek te zijn bij autodieven in Nesselande, vertelt Auke Bergsma, coördinator van Buurtpreventie Nesselande. “In de afgelopen anderhalve week zijn er in ieder geval zestien inbraken geweest bij Skoda’s.” Dat wijst er volgens hem op dat daar nu vraag naar is. “We hebben het idee dat het op bestelling is. Soms zijn het Skoda’s, soms is het de Mercedes en soms weer een ander merk.” Aldus de Rotterdamse prinsemarij, die het ook effe niet meer weet enzo hoor

Tip: Parkeer je auto binnen

Navraag bij de politie leerde dat er een heel goede tip is om dit soort nare verrassingen te voorkomen. Parkeer je auto binnen. En dat vinden wij natuurlijk het meest geniale plan dat we in jaren hebben gehoord. We vragen ons ook af waarom mensen hun auto überhaupt buiten parkeren…

Oh ja. OMDAT ZE GEEN PARKEERGARAGE HEBBEN NATUURLIJK!!! Dat is het grootste probleem voor die arme mensen die iedere ochtend moeten vrezen of hun auto er nog staat en als dat het geval is dat alles er nog inzit.

Maar goed, ons rest niets anders dan de bewoners van Rotterdam sterkte te wensen. En je hebt het niet van ons, maar als je zo’n dief tegenkomt, mag je hem best een paar flinke Rotterdamse poffers op zijn plofkop geven.

Dat zal hem leren, ja toch, niet dan?