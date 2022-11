SUV met vleugeldeuren is even snel als Rimac!

De makers van deze bijzondere SUV met vleugeldeuren beloven dat ‘ie even snel wordt als een Rimac Nevera.

De draak is een bijzonder mythisch wezen, want het baart toch opzien om een groot vliegend beest dat vuur spuwt te zijn. Afgezien van sommige auto’s waarvan je zou kunnen zeggen dat het een ‘draak van een auto’ is, komt de draak niet echt veel voor in de autowereld. Drako gaat daar verandering in brengen: niet alleen de merknaam is geïnspireerd op de draak, ook heet het eerste model Dragon.

Drako Motors

Allereerst: Drako, of voluit ‘Drako Motors’. Je kunt ze kennen van de Drako GTE, een elektrische sedan die in 2019 best een statement wist te maken. Het zou echter al een exclusief speeltje worden dat zo rond de 1,25 miljoen dollar zou gaan kosten, maar uiteindelijk is het zelfs helemaal niks geworden. Tenminste, wij kunnen er niks meer over vinden behalve de gedane beloftes in 2019. Overigens best logisch, want onder de op zich indrukwekkende koets gaat een Karma Revero schuil, wat op zijn beurt weer de vrij oude Fisker Karma is. Niet het soort auto waaruit nóg meer liflafjes moeten voortkomen.

Drako Dragon

Vergeleken met de GTE lijkt Drako een stuk serieuzer te zijn over de Drako Dragon. Laten we eens beginnen met een blik werpen op het apparaat. Het is dus een vrij forse SUV, maar alles wat betreft het exterieur is ontworpen alsof het een supercar is. Vleugeldeuren, bijvoorbeeld, al is dat niet meer supercar-exclusief sinds bijvoorbeeld de Tesla Model X. Verder zijn er veel aerodynamische dingetjes met heuse ‘flying buttresses’ (openingen bij de D-stijl) en een gapend gat voorin wat doet denken aan een Ferrari 488 Pista. Functioneel aerodynamisch, zo noemt Drako het. Nog functioneler zou het zijn als de auto wat lager op zijn veren stond, maar goed, SUV-trend. Het ontwerp komt trouwens, net als de GTE, van GranStudio onder leiding van Lowie Vermeersch (ex-Pininfarina).

Specs

Ergens heeft het design van de Drako Dragon wel iets, ware het niet dat het ondergetekende niet lukt om het echt beeldschoon te vinden. Geen zorgen, de Dragon heeft meer pijlen op zijn boog. De specs zijn namelijk echt niet van gisteren. Dankzij vier knotsen van elektromotoren op elk wiel, levert de Dragon 2.000 pk. Dat levert een sprinttijd van 1,9 seconden naar de 100 op. De topsnelheid is niet bekend, maar ligt ‘boven de 200 mijlen per uur (320 km/u+)’. Daarmee komt de Drako Dragon wel direct in het lijstje met de Evija, Roadster, Nevera en Battista terecht, die allemaal toevallig om en nabij de 2.000 pk leveren en allemaal toevallig 1,9 seconden doen over de sprint naar 100. Wel met het verfrissende aspect dat deze Dragon het met vier man sterk kan.

SUV, of toch niet?

Het moet gezegd worden: voor een SUV is de Drako Dragon best een potent ding. Het gewicht blijft voor een elektrische SUV relatief bescheiden op zo’n 2.250 kg. Da’s flink, maar vergeet niet dat een Rimac Nevera 2.150 kg weegt en dat is een tweezits supercar. Ook noemden we al de vering, maar die kan verlaagd worden. Je hebt daar drie standen voor: Overland, Cruise en Tarmac. In Overland heb je 32 cm grondspeling, in Cruise 21,3 cm en in Tarmac 16,3 cm. Hoe dit werkt is niet bekend, wij gaan ervanuit dat je de beschikking hebt over luchtvering.

Reserveren

Nu we het toch hebben over lucht: is de Drako Dragon enkel gebakken lucht? Ja en nee. Je kunt op moment van schrijven vijf rooitjes overmaken naar Drako en de First Edition – de eerste 99 exemplaren – bemachtigen. Heb je er maar vijf honderdjes voor over, dan wordt je bij de rest neergezet. Beide aanbetalingen zijn volledig terug te vragen. Mocht de auto in productie gaan, dan moet je nog wel even 290.000 dollar overmaken om hem überhaupt te kunnen kopen. Goed, om even de vraag te beantwoorden: is het gebakken lucht? Op basis van de aanbetalingen, nee. We willen echter wel meer zien voordat we dat kunnen bevestigen, want de GTE stierf ook een stille, onbekende dood. Kijken of het de Dragon wél lukt om op de markt te komen.