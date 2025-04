Ford krikt actieradius van leukst rijdende EV op

De eerste en lekkerste elektrische Ford komt een stukje verder en krijgt nog wat aanpassingen.

De eerste Ford-EV is vooralsnog de leukste om in te rijden. De ID.4 en ID.5 met Ford-badges zijn praktischer en de Puma Gen-E mikt eerder op betaalbaarheid. Totdat er een elektrische ST of RS komt, blijft de Mustang Mach-E de sportiefste elektrische Ford. Na een eerdere facelift in 2023 krijgt de elektrische ‘Stang een minimale update.

Hele grote wijzingen voert Ford nu niet door. Aan de voorkant zit er nu een zwarte splitter onder de bumper en de Mach-E GT krijgt een nieuwe zwarte grille. De velgen die eerder bestemd waren voor de Premium-uitvoering zitten nu standaard op de instappers. Voor die Premium-modellen zijn er optionele 19-inch zwarte velgen. Er zijn ook nieuwe lakkleurtjes genaamd Velocity Blue, Molten Magenta en Terrain.

In het interieur voert Ford ook wat kleine wijzingen door. De grootste is de ‘Superstalk’. Dit is een stengel aan de stuurkolom waar onder andere de bediening voor de ruitenwissers en richtingswijzers zitten. Ook de versnellingspook beweegt van de middenconsole naar deze stengel. Het zorgt er mede voor dat er meer ruimte komt voor spullen in de middenconsole.

Grotere actieradius voor de Mustang Mach-E

De laatste verandering voor nieuwe kopers is de toevoeging van een warmtepomp zijn. Dankzij deze pomp kost het verwarmen van de cabine minder energie. Zo wordt de accu minder belast en vergroot je de actieradius. Hoeveel extra kilometers je hierdoor krijgt, maakt Ford niet bekend. De huidige range reikt van 470 tot 600 kilometer afhankelijk van de uitvoering.