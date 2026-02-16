Ferrari doet niet mee aan crisis en geeft werknemers 15.000 euro bonus

Geen paniek, wel prosecco en confetti

De Europese auto-industrie staat op scherp. Fabrieken gaan op slot, banen verdwijnen en elektrische dromen blijken duurder dan gedacht. En dan is daar Ferrari. Geen paniek, geen excuses en geen gezeik. In Maranello lijkt 2025 vooral een jaar te zijn geweest waarin alles gewoon klopte.

Iedereen profiteert gezellig mee

Ferrari laat zien dat winst geen vies woord hoeft te zijn. Sterker nog. Dankzij de ijzersterke cijfers krijgt iedere medewerker een prestatiebonus die hoog genoeg is om bij (sommige merken) een complete auto af te tikken, namelijk: zo’n 15.000 euro. Dus of je nu motoren in elkaar schroeft of in een vergaderruimte zit met espresso nummer vier, je krijgt hetzelfde schouderklopje.

Volgens CEO Benedetto Vigna is dat geen simpele marketingtruc, maar gewoon een goede investering. Gemotiveerde mensen maken namelijk betere producten.

Minder auto’s, meer marge

Ferrari koos er doelbewust voor om de productie niet op te voeren. Ongeveer net zoveel auto’s als het jaar ervoor verlieten de fabriek, maar dat was geen zwaktebod. Het was regie. Die slimme aanpak maakte het namelijk mogelijk om het modellengamma eens even lekker te vernieuwen, een proces dat ook in 2026 nog doorloopt.

Tegelijk scherpt Ferrari het aanbod aan. Dure, exclusieve modellen kregen een grotere rol, terwijl gelimiteerde series precies volgens planning werden afgesloten. Het verdienmodel zit daarmee niet in de aantallen, maar in de toegevoegde waarde. Een Ferrari is zelden ‘af fabriek’ en serieuze klanten trekken zonder aarzelen de portemonnee voor wat sappig maatwerk.

Rust in de tent

Dankzij goed gevulde orderboeken die tot ver in 2027 reiken, stabiele inkomsten uit racing en lifestyle en een sterke financiële buffer heerst er bij Ferrari iets wat je bij niet veel autobedrijven ziet: rust. Waar anderen gestrest aan strategieën sleutelen en Excel-bestanden overuren maken, kan Ferrari rustig vooruitkijken.

