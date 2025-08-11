Ford onthult eerste details van ‘baanbrekende’ betaalbare EV

Beter laat dan nooit: Ford komt met een nieuw EV-platform.

Begin deze maand deed de baas van Ford een grote aankondiging. Het merk komt met een baanbrekend nieuw platform. Volgens CEO Jim Farley wordt dit een ‘Model T’-moment voor Ford. Dat is nogal een claim.

We waren toch wel een beetje benieuwd wat Ford dan precies van plan is. Dat hebben ze vandaag uit de doeken gedaan. Ze komen met het ‘Ford Universal EV Platform’. De auto’s op dit platform moeten betaalbaar zijn én leuk om te rijden. Dat klinkt goed.

Dan nu de teleurstelling: het baanbrekende eerste model op dit platform wordt een… pick-up. Daar hebben we dus helemaal niks aan in Europa. Voor de VS moet dit echter een heel belangrijk model worden. Ford belooft dat de auto net zo snel wordt als een Mustang Ecoboost en meer passagiersruimte biedt dan de nieuwe Toyota RAV4. En dat alles voor 30.000 dollar.

Het Model T-aspect zit ‘m niet alleen in de schappelijke prijs, maar ook in het feit dat het productieproces wordt verbeterd. Zo zijn er in plaats van één lange assemblagelijn, drie assemblagelijnen die samenkomen. Ook zijn er 20% minder onderdelen nodig dankzij het nieuwe platform. Ford zegt dat ze auto’s tot wel 40% sneller in elkaar kunnen zetten. Om dit alles mogelijk te maken investeert Ford 5 miljard dollar in de fabriek in Louisiana en in een accufabriek in Michigan.

Allemaal leuk en aardig, maar denkt Ford ook nog aan Europa? In eerste instantie niet, want deze pick-up is duidelijk bedoeld voor de VS. Op het platform zal echter een breed spectrum aan auto’s gebouwd worden, en daar zitten ongetwijfeld ook modellen tussen die wél relevant zijn voor ons.

Dit kan nog wel even duren. De pick-up komt namelijk in 2027 op de markt. Een eventueel Europees model zal waarschijnlijk pas op z’n vroegst in 2028 verschijnen.