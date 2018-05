Dit is de lekkerste Porsche Boxster van Autotrack

Voor de lekkere track.

Klanten die een nieuwe Porsche Boxster of Cayman willen rijden zijn aangewezen op de 718, met een boxer viercilinder als krachtbron. De 981 was de laatste generatie zescilinder en, in mijn ogen, de fraaiste generatie.

Helaas zijn tweedehands exemplaren nog steeds aan de prijs, maar plaatjes kieken kost niets. Zo komen we terecht bij deze Porsche Boxster Spyder uit 2016 op Autotrack. In nog geen 124.000 jaar dat ik 124k zou betalen voor een dergelijke auto, echter is het wel een verschrikkelijk lekkere uitvoering.

Een Spyder herken je onder meer aan de GT4 style-bumper, de twee bekende ‘bobbels’ en de aparte dakconstructie. De geniale PDK-bak werd achterwege gelaten voor deze auto en Porsche leverde de Boxster Spyder enkel met een handgeschakelde versnellingsbak.

De kleursamenstelling van deze occasion is niet heel spannend. Geeft niks, juist de eenvoud maakt hem schön. Deze Boxster Spyder heeft slechts 16.100 kilometer gelopen en staat te koop in Groningen. Check de advertentie hier, onze rijtest in de baas z’n tijd nog eens terug koekeloeren doe je daar.