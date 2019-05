3-fase laden voor vernieuwde Hyundai Kona Electric

Minder koffie drinken bij de laadpaal doe je met de vernieuwde Kona Electric die gaat komen.

Hyundai doet goede zaken met de Kona Electric in Europa en over Kia kan met de e-Niro hetzelfde gezegd worden. Beide elektrische auto’s zijn tevens in Nederland een succes en kennen inmiddels een lange levertijd wanneer je een order via de dealer laat lopen. Leasebedrijven zoals Mobility Service Nederland bieden wat dat betreft een uitkomst door dit soort auto’s in te kopen en uit voorraad te leveren.

Beide elektrische auto’s zijn zo geprijsd dat de volledige aanschaf in aanmerking komt voor 4%-bijtelling. Dit maakt ze natuurlijk erg interessant voor de zakelijke markt. Hyundai wil het succesverhaal met de Kona Electric voortzetten en heeft een update voor de crossover op de planning staan.

Deze modeljaar update voor de Kona Electric introduceert onder meer 11 kW AC 3 fase laden. Hyundai Nederland kon bevestigen tegenover Autoblog dat deze update inderdaad gaat komen en dat 3 fase laden geen optie gaat worden, maar standaard zal zijn. Meer informatie zal het automerk morgen bekendmaken. Verder liet men weten ook nieuws voor de Ioniq in petto te hebben.

De huidige Kona moet het doen met 1 fase 32A, net als de Jaguar I-PACE en de Kia e-Niro. Over laatstgenoemde gesproken. De Kona Electric en de Kia e-Niro delen dezelfde aandrijflijn. De kans is dus groot dat ook de e-Niro straks met een modeljaar update overstapt op 3 fase laden. Kia Nederland kon vooralsnog tegenover Autoblog niet bevestigen dat de elektrische auto deze update gaat krijgen.

De vernieuwde Kona Electric zal eind dit jaar geïntroduceerd worden op de Europese markt. Prijzen voor de modeljaar update zijn op dit moment nog niet bekend.