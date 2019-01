Autojunk Foto Van De Maand – December ’18

De feestdagen, het lijkt alweer zo lang geleden. Maar zelfs toen lagen jullie met je camera's op straat om de gaafste platen te schieten!

En dus ook deze maand weer gewoon een AJFVDM. De gastjuryplek wordt ditmaal ingevuld door @basfransencarphotography (wij mogen Bas zeggen) die zich samen met Autoblogger en mij over de uploads van de afgelopen maand boog om de drie meest glimmende parels eruit te vissen. De stemmen zijn geteld, de commentaren zijn gedaan, tijd om met de Top 3 van start te gaan! Ik ga eerlijk zijn: afgelopen december was kwalitatief niet de beste maand, qua Autojunkfoto’s. Dat kunnen jullie beter! Maar we hebben toch een Top 3 gevormd, want zo zijn we. De meningen waren echter nogal uiteenlopend, maar alle stemmen bij elkaar opgeteld kwam onderstaande Top 3 eruit. Een Top 3 met twee nummers drie. Iets zegt me dat deze AJFVDM wat reacties op gaat leveren…

Plaats 3 I: Mercedes E53 AMG



Bij @autoblogger kwam hij niet in de Top 3 voor, bij mij persoonlijk was het een krappe derde plaats. De foto heeft wat sterke en wat minder sterke punten. Om te beginnen met de minder sterke: weinig boeiend qua kleur, niet helemaal scherp en een saaie compositie met de auto vol in het midden van het beeld. Aan de andere kant: er is mooi beweging vastgelegd en het is een plaat waar je net wat langer naar blijft kijken. Grappig genoeg komt hij toch in de Top 3 doordat Bas er zelf heel trots op is: “Beetje raar om mijn eigen foto als nummer 1 te kiezen, maar kwalitatief vind ik het nummer 1 uit de inzendingen.”

Plaats 3 II: Lamborghini Huracan



Autoblogger is duidelijk: “Mooi shot, potentiële winnaar!” Daar ben ik het deels mee eens. Vooral het eerste deel, het is een mooi shot. Maar het is door de auto’s op de voorgrond net een iets te rommelige foto, de parkeerplaatsillusie doet afbreuk aan de setting. Bovendien is het licht wel erg Photoshopperig vindt Bas. Derhalve een ex aequo met de E53 AMG van Bas voor @row1.

Plaats 2: BMW M6 GT3 Streetlegal



Bas: “Gave foto van een belachelijke (knipoog) auto, tevens een moeilijke foto omdat het natuurlijk in het donker is en rijdend vanuit een andere auto. Ik vind de kleuren alleen wat flets en ik mis wat scherpte.” Toch verdient deze een plekje net boven de Huracán, aangezien een rolling shot in het donker echt geen makkie is. Respect @scdoyerphotography voor deze fraaie plaat.

Plaats 1: BMW X2 in Zweden



Goed. Laat ik beginnen te melden dat de BMW X2 niet de favoriete auto is van onze redactie, jury, hoofdredacteur en/of mijzelf. En dan drukken we ons voorzichtig uit. Wat dat betreft zijn we ook blij dat de auto eigenlijk net een beetje te donker is uitgevallen. Bas: “Super gave compositie, met de man aan het water, de hond in de hoek, alleen vind ik de auto veel te donker. Als de auto wat beter belicht was, of wat lichter gemaakt was, dan was dit mijn nummer 1, puur door de setting die klopt!” Perfect is de foto niet, maar het sfeertje is dat wel. Eigenlijk is het zonde, want er lijkt goed nagedacht te zijn over de setting met de hond, de man bij het meertje, de manier waarop alles precies in de omgeving past, alleen de auto is niet optimaal verlicht. Was dat wél het geval geweest, dan was het écht een topplaat geweest. Nu is het ‘slechts’ de beste van december. Dat klinkt misschien lulliger dan we het bedoelen, een welgemeend gefeliciteerd @timlaan!