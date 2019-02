Autojunk Foto Van De Maand – Januari 2019

Nieuw jaar, nieuwe kansen!

We hadden sneeuw, regen en andere narigheid in januari. Maar dat weerhield jullie er niet van fraaie foto’s op Autojunk.nl te knallen. Wellicht hadden jullie ook juist nu eens tijd om wat aan de nabewerking te doen, omdat je toch liever binnen zat dan buiten foto’s te maken. En bijkomend voordeel van de maand januari is ook dat de zonsopkomsten en zonsondergangen vaak nét een tikkeltje fraaier dan gemiddeld zijn. Hoe dan ook: we hebben weer heerlijke plaatjes voor jullie. Gastjurylid @timlaan (wij mogen Tim zeggen) bemoeide zich tegen de winnaars aan na zijn veelbesproken winst afgelopen maand. Mensen die haten op een X2, wij kunnen ons dat voorstellen. Maar het gaat om de beste foto, een optelsom van verschillende factoren, niet alleen over de auto op de foto. Anders zou er elke maand een 911 GT3 Touring winnen met mij als hoofd van de jury. Of een foto van Rihanna. En is dat al eens gebeurd? Nee precies. De resultaten van deze maand dus maar? Daar gaan we.

Plaats 3: Ferrari GTC4Lusso



Een Ferrari met vierwielaandrijving die je kan gebruiken om bijvoorbeeld op wintersport te gaan. Het klinkt als marketingpraat maar deze foto toont dat het kan. Wel veilig in de garage inmiddels, maar duidelijk met een winterse rit achter de rug. Tim: “Erg goede foto’s, de matte kleur werkt ook goed mee met lightpainten en er heerst echt een geweldige sfeer. Alsof je lekker op skivakantie kunt gaan met de Ferrari. Mooi detail vind ik de achterlichten die je goed kunt zien en de velgen die eruit springen. Sowieso heeft deze fotograaf altijd goede foto’s met bijzondere auto’s! Blijf zo doorgaan.” Je hoort het, @larsyboy1997…

Plaats 2: MINI Cooper JCW GP



Om nog maar even te onderstrepen dat het onderwerp echt geen supercar hoeft te zijn en je ook met redelijk eenvoudige middelen een heerlijke foto kunt maken, presenteren wij u de nummer 2. Tim heeft even niet goed opgelet: “Heel mooie setting met de zonsondergang die je ook kunt zien in de reflectie. Mooie foto.” Het was de opkomst van de zon Tim, wel op blijven letten hè? Maar verder zijn we het helemaal met je eens hoor! Een terechte tweede plaats voor @carsbycasper.

Plaats 1: Lamborghini Aventador



De winnaar. Het kon er maar één zijn deze maand en dat was Thomas. Wat een sen-sa-tio-ne-le serie foto’s is dit. Petje af, driewerf hoezee en hulde. Toegegeven: het is ook Photoshop. Veel Photoshop. Maar dat is waar moderne fotografen zich tegenwoordig mee kunnen onderscheiden en dat doet Thomas ook. Tim zegt er het volgende over: Dit is echt topklasse, er zijn maar weinig fotografen die dit kunnen. Deze foto’s zijn geweldig, alles klopt. De setting is perfect en past erg goed bij de auto. Je wilt ook met die Lambo over dit weggetje scheuren! Het doet me dan ook bijna denken aan een spel, maar dat zou de foto geen recht aandoen. Erg goed gedaan. En zo is het, gefeliciteerd @thomaster!