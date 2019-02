Mercedes deelt winst met werknemers

Wat zijn die Duitsers toch attent.

Mercedes-Benz heeft er een goed jaar op zitten. Met 2.310.185 verkochte exemplaren heeft het Duitse merk de toppositie in het premium-klassement stevig in handen. Dat is een stijging van iets minder dan 1 procent waarmee 2018 het achtste jaar op rij is dat Mercedes-Benz een groei weet te realiseren. Let wel: die aantallen zijn nog zonder de Smarts. Die zijn natuurlijk niet premium. Daarbij heeft Smart er (wederom) een belabberd jaar op zitten, de verkopen zakten met 4,7%. Lekker bezig.

Het moederbedrijf van Mercedes-Benz, Daimler, heeft dus goed geboerd het afgelopen jaar. In plaats dat de topmannen gouden bureaustoelen, diamanten kronen en https://www.autoblog.nl/autoblog-abonnementenkrijgen, heeft Daimler besloten de medewerkers mee te laten genieten van de winst. Wat lief! Het hangt een beetje af van de situatie, maar de medewerkers kunnen een bonus verwachten tot maar liefst 4.965 euro. Deze wordt in April overgemaakt aan zo’n 130.000 Duitse medewerkers.

Het gaat Mercedes in het hogere segment voor de wind. Met name de C-Klasse (397.000 stuks) en de E-Klasse (355.000 stuks) zijn erg populair. Voor 2019 is de prognose veelbelovend, omdat de nieuwe A-Klasse dan zijn eerste pole jaar ingaat en waarschijnlijk de populairste Mercedes-Benz zal zijn. Mercedes-Benz is niet de enige die dit doet, ook Porsche staat erom bekend de winst te delen met de medewerkers. Overigens is het bedrag dat de medewerkers dit jaar ontvangen lager dan vorig jaar. Toen kregen ze namelijk dit 5.700 euro bonus.