In beeld: de Porsche Q8/Urus, ofwel de Cayenne Coupe

Porsche is druk bezig met het testen van een nieuwe variant op de Cayenne, waarover al jaren wordt gesproken. Mag ook wel, want de Coupé-versie van de SUV kreeg alweer een half decennium geleden groen licht van de Duitse sportwagenfabrikant. Ondertussen hebben concerngenoten Audi en Lamborghini hun interpretatie op de markt gebracht, dus is het hoog tijd dat Porsche hetzelfde doet.

De Cayenne Coupe is in de afgelopen maanden veelvuldig gespot, met name in de meer besneeuwde delen van de wereld. Het tweetal Cayenne Coupe’s waarnaar we hier kijken is gespot in Zweden, waar het duo onderworpen werd aan een reeks koud weer proeven. Weinig interessant, ware het niet dat de Porsches ditmaal amper gecamoufleerd zijn.

Hoewel het om een stel prototypes gaat en er uiteraard nog kleine dingen kunnen veranderen, zal dit in grote lijnen het eindresultaat moeten worden. De vorm van de Cayenne Coupe komt duidelijk overeen met de auto’s die Porsche en Lamborghini hebben uitgebracht, maar ook met de vorm van zijn concurrenten. Porsche richt zijn pijlen vooral op rivalen BMW en Mercedes, en dan met name op de X6 en GLE Coupe. Opmerkelijk aan de Cayenne Coupe is de achterzijde, waar we duidelijk een bewegende achtervleugel zien. Deze moet de aerodynamica van de auto op hoge snelheden op peil houden.

Waar de reguliere Cayenne (rijtest) een relatief grote kofferruimte heeft, zal de platgeslagen variant minder ruim zijn. Dankzij de aflopende daklijn zal er achterin waarschijnlijk minder ruimte zijn voor spullen. Het interieur en de techniek zullen grotendeels hetzelfde zijn als bij de normale Cayenne. Naar verwachting maakt de auto later dit jaar of uiterlijk aan het begin van volgend jaar zijn officiële debuut.

Beeld: CarPix