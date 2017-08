Dikke Donkervoort overleden in Duitsland

Of zouden ze deze in Lelystad nog op kunnen kalefateren?

Van alle (tussen aanhalingstekens. En ja, we doelen op Spyker) Nederlandse sportwagenfabrikanten nemen we Donkervoort vooralsnog het meest serieus. De toko van Joop doet al decennialang dat waar het goed in is: het bouwen van akelig snelle Lotus Seven-afgeleiden.

Een van de meest bizarre auto’s die het merk tot dusver bouwde is de D8 GTO. Veel vermogen (max. 400 pk), weinig gewicht (nog geen 800 kg), nog minder veiligheidssystemen en semislicks maken dat je goed moet weten waar je mee bezig bent. Helaas ontving de bestuurder van deze specifieke Donkervoort die memo te laat.

Volgens Bild parkeerde de bestuurder van deze D8 GTO z’n auto op nat wegdek tegen de vangrail. Twee medeweggebruikers konden de sportwagen niet meer ontwijken en dus kreeg de Nederlandse supercar behoorlijk wat tikken te verwerken.

