Autojunk Foto Van De Maand – Juni 2017

We trekken de fijnste platen van Autojunk weer even bij elkaar voor ons maandelijkse overzicht. Wie maakten afgelopen maand de mooiste foto's?

Zoals altijd stellen we eerst ons gastjurylid even voor. Dat is @timmieeee (wij mogen Tim zeggen) die met een foto van een Volvo V40 wist te winnen vorige maand. Je hoeft niet altijd de dikste bakken te schieten (al vinden we die natuurlijk wel het leukst) om te winnen in deze maandelijkse strijd. Maar genoeg daarover, laten we ons concentreren op de winnaars van deze maand.

Plaats 3: Ferrari 330 GT Series 1



Te beginnen met de eerste runner-up: @spotter474. Deze held legde een prachtige straatscène vast. Een schitterende klassieke Ferrari 330GT Series 1 in de nacht, stilstaand met de lampen uit, de bestuurder klaar om uit te stappen. Het beeld roept veel vragen op: wat gaat die man doen, heeft hij pech of parkeert hij gewoon graag op zebrapaden? We weten het niet, misschien dat @spotter474 ons uitleg kan geven, maar in ieder geval is het een heerlijk sfeervolle plaat. Tim vind het wel jammer dat er zo’n lelijke vrachtwagen achter staat. Fair enough, maar daarom wint ‘ie ook niet. Dat neemt niet weg dat deze eervolle vermelding volledig op zijn plaats is.

Plaats 2: Audi R8 V10



Hij begint de koning van de runner-ups te worden, die @zweed. Hij haalt regelmatig de Top 3, maar de laatste keer dat hij won is alweer een tijdje geleden. De Audi R8 is netjes vastgelegd, al is het beeld wat aan de donkere kant. Lightpaint blijft een lastige discipline. Tim: “De auto zelf is mooi belicht, springt er goed uit. Het is een (naar mijn mening) hele mooie auto, die goed uitgevoerd is, waardoor ik er wel geïnteresseerd naar blijf kijken. Toch niet de eerste plek voor mij, omdat ik hem iets te zwart vind, er gebeurt te weinig. Goed oefenmateriaal voor het grote werk, want dit kun je ook gewoon op locatie!”

Plaats 1: Jaguar E-Type



Voor de tweede keer dit jaar gaat @mickkok met de winst aan de haal. Maar met een totaal ander soort foto dan de vorige keer. Dit keer een volledig gestyleerd beeld uit een fotoshoot. Tim: “Geweldige foto uit een hele goede reeks foto’s van de E-Type. Het bordje ‘E-Type’ vind ik wel een afknapper en had ik weggeshopt, maar een hele mooie, cleane foto verder, waar de auto de hoofdrol speelt. Het is ook op een locatie waar je deze auto verwacht, waardoor het plaatje compleet is voor mij.”

Helemaal mee eens, gefeliciteerd Mick, jouw foto siert komende maand de Autojunk.nl header en volgende maand mag je weer meebeslissen over de winnaars van juli!