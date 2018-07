‘Bugatti Chiron Divo van 5 miljoen euro onderweg’

Kan het nog krankzinniger?

Bugatti lijkt eenzelfde pad te gaan bewandelen met de Chiron zoals we met de Veyron zagen. In Genève stond dit jaar de Chiron Sport, maar dit is zeker niet de enige variant die Bugatti in de pijplijn heeft. Eerder dit jaar organiseerde Bugatti een sneak preview in Los Angeles voor een speciale Chiron-variant.

Een vergelijkbaar event met dezelfde Chiron vond recent plaats in New York. Plaatjes van deze Bug zijn er niet, maar er is wel het een en ander bekend over deze Chiron. Zo zal deze variant Chiron Divo gaan heten en ligt de focus op acceleratie en niet op topsnelheid. Sterker nog, waar de ‘gewone’ Chiron is begrensd op 420 km/u, zal de Divo naar verluidt een topsnelheid krijgen van 385 km/u. Dit komt door aerodynamische aanpassingen die invloed hebben op de top. Met de winst aan downforce is het ding in de bochten wel wat wendbaarder.

De Divo is niet zomaar een speciaaltje, want de bron stelt dat deze Chiron een compleet andere versnellingsbak gaat krijgen, afkomstig uit de racerij. Bugatti gaat minder dan 100 exemplaren bouwen van de Chiron Divo en naar verluidt is het ding al uitverkocht.

De verwachting is dat Bugatti de Divo over een maand zal presenteren op Pebble Beach en de eerste leveringen moeten in 2020 plaatsvinden. Het prijskaartje van de Chiron Divo bedraagt maar liefst vijf miljoen euro. (via The Supercar Blog)