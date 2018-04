Autojunk Foto Van De Maand – Maart 2018

Maart roert zijn staart. Tot zover deze random opening van het maandelijkse fotofeestje.

Een strenge jury deze maand, want niemand minder dan AJFVDM-veteraan Mick Kok bemoeide zich tegen de winnaars aan. De foto die hij vorige maand plaatste (van een AC Schnitzer BMW M2) was briljant. De foto vertoont eigenlijk grote gelijkenissen met de winnaar van deze maand, nu ik er zo naar kijk. Toeval? Hoe dan ook: tijd om de Top 3 beste foto’s van Autojunk van de maart in de schijnwerper te zetten. Zoals altijd beginnen we met…

Plaats 3: Audi RS5



Mister @basteeld levert weer wat vakwerk af. Een schitterende plaat met prachtig licht. Het is dat Mick de platen met beweging hoger had staan, anders was je nog beter geëindigd. Keep up the good work!

Plaats 2: Lamborghini Huracán



Mick: “Heerlijke rollingshot van Stephen. Compositie is vet, zeker in dit groothoekperspectief. Kleur, snelheid, contrast, reflecties; veel ingrediënten die in deze foto prachtig samenkomen.” Daar hebben we niet zoveel meer aan toe te voegen, los van het feit dat we ook willen benoemen dat de eerste foto in de serie ook erg vet is. Lekker bezig @stephenotto!

Plaats 1: Boxster GTS

En dan de winnaar van deze maand. De eerste comment onder de post kondigde het al aan, dit is de Autojunk Foto Van De Maand. Een schitterende Hollandse setting, prachtig licht, veel beweging en toch een haarscherpe Boxster GTS. Wat een plaat @nielskeekstra, wat een plaat. Mick: “Op 2 maart wist ik al dat dit ‘m moest gaan worden. Ik bedoel; kijk dan. Verder geen commentaar nodig.”

En zo is het! Deze foto siert komende maand de header van Autojunk.nl en komende maand mag Niels meebeslissen wie er dan met de eer gaat strijken. Gefeliciteerd!