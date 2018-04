17-jarige rijdt 3,5 keer de maximumsnelheid, krijgt proces-verbaal

Aanpakken die handel!

Vannacht is een 17-jarige jongen uit Bergen op Zoom betrapt terwijl hij aan het joyriden was. De jongen zette de stad naar verluidt volledig op zijn kop, nadat een stel agenten hem eerder aan hadden proberen aan te houden om hem aan te spreken op zijn rijgedrag. Tijdens de achtervolging haalde de jongen snelheden van 110 km/u, waar maximaal 30 km/u is toegestaan.

Rond één uur s’nachts ontdekten de agenten de jongen. De 17-jarige knul reed op dat moment al bijzonder gevaarlijk, daar hij verscheidene verkeersovertredingen maakte. Nadat ze wilden peilen waarom er zo onfatsoenlijk werd gereden, besloot de jongen ervandoor te scheuren.

De achtervolging liep uit op een ware dollemansrit, waarbij de joyrider meermaals ternauwernood aanrijdingen wist te vermijden. Nadat hij met 110 km/u door een woonwijk was geknald stopte hij uiteindelijk zelf aan de kant van de weg, om vervolgens aan te geven dat het de auto van zijn familie was.

Goed, een rijbewijs o.i.d. kunnen ze natuurlijk niet afpakken, maar persoonlijk vind ik het vrij mild om dergelijke acties slechts met een proces-verbaal te laten gaan. Daarom wil ik hem bij jullie neerleggen: moet er in dergelijke gevallen meer actie worden ondernomen, en zo ja, wat dan? (Bron: BN De Stem)

