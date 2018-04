Stedentrip van Rolls-Royce kost evenveel als een kale CLA

Hint: de Mercedes kost meer dan 30.000 euro.

Sommige dingen zijn zo absurd dat je er met je gedachten amper bijkunt. Zeker als het om geld gaat lijken de grenzen abstracte begrippen te zijn die voor niemand hetzelfde betekenen, en evenmin overeenkomen. In de automobiele wereld is Rolls-Royce een van de voorlopers op dit gebied. Recentelijk herinnerden ze ons eraan waarom de naam onlosmakelijk verbonden is met extreme luxe.

Klanten, liefhebbers en vrienden kunnen sinds kort namelijk een reisje boeken bij de pasgeboren reisorganisatie van Rolls-Royce. Voor omgerekend 35.000 euro per persoon word je vijf dagen lang meegenomen door Italië, op een reis die er alle schijn van heeft onvergetelijk te zijn.

De trip begint op 24 mei, waar de reizigers starten in Venetië en een tocht doen met een gondel, om s’avonds een exclusieve voorstelling bij te wonen in het oudste theater van de stad, La Fenice. De volgende dag gaat de bups landinwaarts, richting het Gardameer. Alvorens de groep arriveert bij het meer, wordt er nog een bezoek gebracht aan de modestudio van Bottega Veneta. Nadat er gulzig is gegeten bij een sterrenrestaurant, worden de gasten per helikopter naar Villa d’Este gevlogen, om het Concorso d’Eleganza bij te wonen. De trip sluit af met een rondrit door de omgeving en een speedboat-tocht over het Comomeer.

Het is eigenlijk van de gekken dat er zoveel geld gevraagd kan worden voor projecten als Rolls-Royce’s Journey into Luxury. Wanneer een midweekje van huis meer kost dan dat sommige mensen in een jaar binnenharken, is het toppunt van kapitalisme volgens mij wel bereikt. Ach ja, als de champagne maar lekker smaakt.