Autojunk Foto Van De Maand – November 2019

Het jaar is bijna voorbij. Wie schoten de beste platen in de voorlaatste maand van 2019?

Maar voordat we de foto’s bekijken stellen we natuurlijk altijd eerst even ons gastjurylid van deze maand voor. Dit keer is dat @gwnfinn (wij mogen Finn zeggen) die vorige maand met zijn sfeervolle plaat van een Puritalia Berlinetta de winst wist binnen te slepen. Hij bemoeit zich dus deze maand met mij tegen de winnaars aan. Klaar voor? Daar gaan we…

Plaats 3: Touren met youngtimers



Op plaats drie vinden we een vaste waarde bij deze verkiezing: @row1. Finn vindt er het volgende van: ‘Wat een mooie roller met een leuke samenstelling aan youngtimers! Het stof dat opwaait geeft daarbij een extra dynamisch detail aan het shot. Ik had graag dit shot gezien op een andere locatie om het plaatje compleet te maken.’ En dat ben ik helemaal met hem eens. Heerlijk sfeervol plaatje, ik kan me helemaal voorstellen hoe leuk het moet zijn om met je vrienden op deze zonnige middag door Nederland te rijden. Alleen de locatie doet echt afbreuk aan de plaat maar verder, zoals we gewend zijn, top!

Plaats 2: Ferrari F355 GTS



Dit is mijn favoriete Ferrari qua design, alleen een F40 zou ik nóg liever rijden maar een F355 is zo vre-se-lijk mooi. Ik ben daarom vaak geneigd enthousiaster te zijn over foto’s van deze auto dan strikt terecht is. Gelukkig deelt Finn mijn enthousiasme over de auto én deze plaat van @diederik888: ‘De F355, persoonlijk staat deze erg hoog op mijn lijstje van favoriete Ferraris. Ik kan deze foto dan ook erg waarderen. De foto heeft een mooi frame door de garage poort opening, en leuk om de 458 Spider op de achtergrond te zien! Jammer dat er rechts bij de garagepoort een object staat dat het shot net iets minder clean maakt.’ Die machine mag inderdaad uit de deuropening en zelf had ik de plaat van de 458 op de achtergrond ook wel kunnen missen, maar desondanks een heerlijke plaat van deze heerlijke auto!

Plaats 1: Nissan GTR uitlaten



En dan de nummer 1, waarbij we een primeur hebben wat betreft de Autojunk Foto Van De Maand verkiezing. Het is namelijk een dame die deze maand met de winst aan de haal gaat, met deze heerlijk herfstige plaat van een Nissan GTR: @byjacquelinephotography pakt de winst! Finn: ‘Dit is hem voor mij. Prachtig shot waarbij niet alleen de auto, maar ook de omgeving in het shot wordt opgenomen, iets wat ik zelf graag ook doe in mijn eigen foto’s. De herfstkleuren en de zon maken voor mij de foto helemaal compleet.’ Niets aan toe te voegen! Gefeliciteerd Jacqueline, volgende maand ben jij ons gastjurylid en jouw foto siert komende maand de header van Autojunk!