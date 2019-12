Krijgen we er een luxemerk in Europa bij?

Het lijkt er wel op.

Luxemerken zijn een beetje lastig om vat op te krijgen. Sommige merken zijn niet echt premium of luxe, maar hebben we de status, waardoor de hogere vraagprijs alsnog gerechtvaardigd is. Kijk maar naar Saab of Tesla, niet echt premium interieur of afwerking, maar wel premium prijzen door eigenwijze techniek (of andere toepassingen) waardoor men wel de meerprijs van een premium wil betalen.

Een premium merk is niet alleen premium als een autofabrikant dat zegt. Het kopende publiek moet dat onderkennen. Daar ging het helemaal fout met Infiniti. Dit waren luxere Nissans, maar bijna niemand had daadwerkelijk het idee dat een Infiniti stond voor luxe en premium en gaf zijn geld elders uit. Bij Lexus lukte het in de Verenigde Staten in een keer wel en na een paar jaar in Europa ook.

Waarschijnlijk hoopt Hyundai op een laatste scenario. Naar het schijnt heeft Hyundai plannen om hun luxemerk naar Europa te brengen. Dat meldt Automotive News. Zij hebben inzage gehad in documenten waarop duidelijk vermeld zou staan dat Genesis ruimte heeft geboekt op de Salon van Genève. Volgens een woordvoerder is het echter niet zeker of Genesis naar Genève komt. Daarmee kunnen we bijna 100% zeker stellen dat ze op de Zwitserse beurs zullen staan. In principe zou namelijk een keurige ‘Nee’ afdoende moeten zijn.

Het is nog wel even afwachten welke modellen ze mee zullen nemen naar Genève. Op dit moment bouwt Genesis drie modellen: de G70, G80 en G90. Het nadeel van die auto’s is dat het allemaal sedans zijn, terwijl wij in Europa liever stationwagons en crossovers zien. Een stationwagon lijkt uitgesloten, maar een crossover is wereldwijd aan de man te brengen. De GV80 en GV90 (twee grote SUV’s staan op de planning, evenals een elektrische sedan. Verwacht die laatste drie niet voor 2021.

Van boven naar onder:

Genesis G90 ‘Vanity Fair Special Edition’ (HI) ’18

Genesis G70 3.3T ’18

Genesis G80 Ultima Sport Design 3.8 ’18

Genesis G90 ’19