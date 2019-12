De belangrijkste fabriek van 2020 is geopend

Relatief gezien dan.

Weinig merken spreken zo tot de verbeelding als Aston Martin. Het is hét merk voor stijvolle dandy’s, succesvolle pensionado’s en alcoholverslaafde geheim agenten. Sinds Goldfinger staat Aston Martin synoniem daarvoor. Toch heeft het merk in zijn hele bestaan het bijna altijd lastig gehad.

Gelukkig was daar de DB7, een opgewaardeerd XJS chassis met een van de mooiste koetswerken ooit ontworpen. Sinds het VH-platform (DB9, V8 Vantage en alle afgeleiden daarvan) lijkt het beter dan ooit met Aston Martin te gaan. Denk aan de vele modellen die gelanceerd zijn en natuurlijk alle raceprojecten. Desalniettemin hangt de toekomst van Aston Martin aan een zijden draadje.

De enige auto die het edele Brits merk kan redden is de DBX. Jazeker, de auto die eigenlijk alles is waar Aston Martin niet voor staat. Zoals we bij andere merken hebben kunnen zien is een SUV wel het meest geschikt om een merk uit het slop te trekken. Bij de DBX wordt het wel heel letterlijk, want Aston Martin heeft een monsterlening afgesloten om de productie van de DBX door te kunnen laten gaan.

Maar het eerste goede nieuws is in elk geval binnen. Aston Martin is namelijk bezig met de productie van de DBX. De oude fabriek in Newport Pagnell is al lang niet meer als dusdanig in gebruik, daar kun je wel terecht om je Vanquish te laten voorzien van een handbak. In de fabriek in Gaydon worden er V8 en DB11 modellen gebouwd, dus moest Aston Martin voor de DBX een compleet nieuwe fabriek openen.

De nieuwe fabriek is uit de grond gestampt in St. Athan, Wales. Deze faciliteit is gisteren op feestelijke wijze geopend door Andy Palmer (CEO Aston Martin) en de Eerste Minister van Wales. Op dit moment werken er 600 mensen, dat moet uitgebreid worden naar 750. De pre-productie moet nu op gang komen, de eerste auto’s voor klanten lopen van de band in het tweede kwartaal van 2020.