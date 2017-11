Autojunk Foto Van De Maand – Oktober 2017

Het is herfst en dat zorgt voor sfeervolle beelden.

De zomer is weg. Al is het af en toe nog lekker buiten, de bladeren vallen van de bomen en het zonnetje staat met regelmaat laag aan de horizon. Het zorgt voor sfeervolle plaatjes op Autojunk.nl en daar zijn we blij mee. Deze maand bemoeit @row1 (wij mogen Rowan zeggen) zich tegen de selectie aan, samen met @autoblogger en ondergetekende. Let’s go.

Plaats 3: porno op wielen



Dit gebeurt niet vaak, maar we konden deze heerlijke plaat niet laten schieten. Autoblogger en ik waren het erover eens dat deze in de Top 3 thuishoorde, ondanks dat deze plaat geschoten is door ons gastjurylid deze maand. Het licht is zo lekker in deze foto, die bovendien haarscherp is. Helaas voor Rowan mocht hij er zelf niet op stemmen, anders was hij wellicht nog hoger geëindigd ook ;)

Plaats 2: McLaren 675 LT Spider



Wat een heerlijk actieshot en wat zal fotograaf @stevenk97 een lekkere bak stof in z’n mik gekregen hebben. Maar wat doet het ertoe als dit het resultaat is? Heerlijk tegenlicht, waardoor het opspattende vuil extra lekker uitkomt. Rowan: “Deze foto is 1 en al bruutheid mede door de agressieve look van de Mclaren die door het vuil en stof heen blaast, heerlijke actie en respect voor de fotograaf dat hij bleef staan. Deze zit echt heel dicht bij de nummer 1! Deze foto is 1 en al bruutheid mede door de agressieve look van de Mclaren die door het vuil en stof heen blaast, heerlijke actie en respect voor de fotograaf dat hij bleef staan. Helaas vind ik de mensen aan de linkerkant net wat te storend. Daar kan de fotograaf misschien weinig of niks aan doen, maar dat maakt het voor mij niet minder storend.”

Plaats 1: het welkomstcomité



En dan de winnaar van deze maand. Roadtrippen, dat is wat je wil doen als de kleuren en het licht buiten zo lekker zijn en de exotische auto’s bijna hun winterstalling in gaan. En dat is precies wat @larsyboy1997 en zijn kornuiten deden. “De sfeer die in dit plaatje neergezet word vind ik erg lekker. Ik kan begrijpen dat dat misschien een kwestie van smaak is, maar voor mij is dit de nummer 1. De locatie (in Noorwegen) en de combinatie van deze bijzondere auto’s maakt het voor mij helemaal af. Door de beweging in de foto is het ook een lekkere actieplaat.” In de comments vallen er wat mensen over de nabewerking, maar de jury was het erover eens dat het gewoon een topplaat is. Bovendien is dit gewoon een trend de afgelopen jaren in de fotografie. Gelukkig valt er over smaak te twisten!

Gefeliciteerd Lars, komende maand mag jij meebeslissen over de winnaars en jouw foto domineert de Autojunk.nl header komende maand!