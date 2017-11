De Koenigsegg Agera RS brak dus VIJF records

Je kunt zeggen wat je wilt, maar wanneer de Zweden ergens hun zinnen op hebben gezet gaan ze er met man en macht voor.

Afgelopen weekend zag je al het een en ander voorbijflitsen over de Agera RS, die zowel het snelheidsrecord pakte als zijn 0-400-0 km/u tijd verbeterde. In een nieuwe video laten ze zien dat het allemaal nog net iets anders zit dan dat ze ons in eerste instantie voorschotelden. Ga er maar voor zitten, want bij deze krijg je een heerlijke (maar vooral breinvervormende) opsomming van records die ze uiteindelijk wisten te grijpen. Klaar? Okay, komt ‘ie!

Over record 1 en 2 las je eerder, al zijn deze in de officiële video iets bijgeschaafd. De gemiddelde topsnelheid blijft met 446,97 km/u praktisch onveranderd, maar het record van 0-400-0 km/u blijkt na de officiële timing nóg lager te zijn. De Agera RS deed er in totaal 33,29 seconden over en is daarmee ruim acht seconden sneller dan de Bugatti Chiron en drie seconden sneller dan hun eigen record dat ze eerder plaatsten.

Het derde en vierde record die de Agera RS wist te breken hadden beide te maken met metingen over een bepaalde afstand. Na het rijden van zijn beste kilometer werd er bij de Koenigsegg een gemiddelde snelheid van 445.54 km/u gemeten. Op de mijl verloor testrijder Niklas Lilja een klein beetje snelheid, maar nadat hij een gemiddelde van 444.66 km/u klokte was het nog altijd niets om zich voor te schamen.

Het vijfde en tevens laatste record dat de Agera RS wist te breken was ook meteen de simpelste: pure topsnelheid. Bij het onderdeel waar de spierballen het hardst geflext mogen worden, laten we termen als ‘gemiddelde’ en ‘remmen’ even volledig achterwege. In plaats daarvan kijken we naar wat de auto kan als alles uit de kast wordt getrokken. In dit geval reed Niklas de Agera RS naar een uiterste van 457.49 km/u. Voor de imperialisten: dat is bijna 300 mp/u, op de openbare weg nota bene.

Hoewel Koenigsegg er van overtuigd is dat de Agera RS nog harder kan op een zoutvlakte, laten ze het (voor nu) even hierbij. Dat is misschien ook maar goed, want de Agera RS is niet eens hun vlaggenschip. Die titel draagt de Regera met trots. Laat ze hun energie nog maar even sparen tot dat snelheidsmonster de beurt krijgt om te laten zien wat hij kan.