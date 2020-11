Autojunk Foto van de Maand - Oktober 2020 - Autoblog.nl

Er viel genoeg te kiezen deze maand, maar we hebben toch drie uitblinkers weten te selecteren.

In oktober waren er wat minder kanshebbers voor de Foto van de Maand dan gebruikelijk. Gelukkig werd dat deze maand ruimschoots goedgemaakt. Er waren namelijk meer dan genoeg foto’s die een plekje verdienden op het Foto van de Maand-podium. Uiteindelijk moeten we echter streng zijn en de selectie terugbrengen tot drie foto’s. Samen met Casper en Sebastiaan (@twinphotographys) hebben we de drie gekozen die er écht bovenuit staken.

Wat je ook van Victor Muller vindt, de Spyker C8 is een kunstwerkje waar we als Nederlanders trots op mogen zijn. En waar horen Nederlandse kunstwerken thuis? Juist, in het Rijksmuseum. Nu is een fotoshoot met een Spyker in het Rijksmuseum een beetje problematisch, maar ervoor kan natuurlijk ook. Dat is dan ook wat @Abel_carphotography deed. Hij koos niet alleen voor een toepasselijke locatie, maar ook voor een nachtelijke setting. Dit alles zorgt voor een sfeervolle plaat.

Hoewel het tricky kan zijn om een donkere auto ’s nachts te fotograferen steekt de Spyker toch mooi af tegen de achtergrond. Bij nachtfoto’s is het ook al snel oranje dat overheerst, maar Abel heeft een prima balans weten te vinden qua kleuren. Dankzij de symmetrie is de compositie eveneens mooi in balans. Het is alleen jammer dat het Rijksmuseum niet precies in het midden staat, maar dan had de Spyker op de verkeerde weghelft moeten staan. Dat is geen verstandig idee in Amsterdam, zelfs niet midden in de nacht.

Casper en Sebastiaan hadden het volgende te zeggen over deze foto: “Spyker is een Nederlands merk, en om zo’n Spyker dan in het centrum van Amsterdam te zien is natuurlijk prachtig. Er zitten zeker wat meer mooie shots in de set, maar deze vinden wij wel het mooist, met het Rijksmuseum op de achtergrond, midden in de nacht… De achtergrond is een beetje overbelicht, dus als dat wat teruggehaald kon worden zou het Rijksmuseum er nog wat mooier uitkomen!”

De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan en dat biedt ook weer mooie kansen voor fotografen. We hebben dan ook diverse fraaie herfstplaatjes voorbij zien komen op Autojunk. Ook @row1 ging op pad met een auto om deze in herfstsferen vast te leggen.

De auto in kwestie is een donkerblauwe BMW 4 Serie. De grille is niet in beeld, dus dat kan in ieder geval niet voor afleiding zorgen. Sterker nog: vanuit deze hoek ziet de 4 Serie er – dare I say it – prima uit. Maar genoeg over de auto, het gaat hier om de beoordeling van de foto. Het is een lekker dynamische foto en daarom verdient deze plaat een vermelding in de top drie. De herfstbladeren vormen een mooi decor voor deze donkerblauwe auto.

Omdat de foto op gepaste afstand is genomen is het ook een mooie rustige compositie, ondanks de beweging die er in de foto zit. Enige puntje van kritiek is dat er nog wel iets meer contrast had mogen zitten in de voor- en achtergrond. De herfstkleuren zouden er dan ook wat meer uitspringen. Verder is het een zeer geslaagde plaat!

Zo dachten ook Casper en Sebastiaan erover: “Heel mooi actieshot. De auto komt er mooi uit tussen de herfstkleuren. Of het nou een panning/rolling shot is, of dat de motion blur in de nabewerking is toegevoegd, daar zijn we nog niet over uit. Maar dat maakt niet uit, het is en blijft een heel vet shot!”

Ook Lennard Laar had een mooie reeks herfstfoto’s, maar het was al snel duidelijk welke foto van hem zou winnen: deze geweldige plaat van de legendarische Ferrari F40. Deze foto is dan ook unaniem tot winnaar gekozen.

De F40 is altijd een imposante auto om te zien, maar Lennard (@lenny98) heeft dit nog eens extra weten te benadrukken door een lage hoek te kiezen. Maar wat deze foto pas echt zo fraai maakt is de lucht. Lennard wist de Ferrari op een prachtig moment vast te leggen. Door de natte ondergrond reflecteert de lucht ook nog eens mooi op het asfalt. De tribune van Assen vormt een mooie achtergrond voor dit icoon.

Ook Casper en Sebastiaan zijn enthousiast: “De F40 is wel een van de meest iconische Ferrari’s die er is, dus het is sowieso een hele speciale verschijning. De foto is ook precies op de goede tijd van de dag gemaakt, er is heel mooi licht. De nabewerking ziet er ook goed uit, dus een super plaat!” Dat is een conclusie die we volledig onderschrijven. Gefeliciteerd Lennard!