Te koop: modale Volkswagen Polo heeft bizar jaarkilometrage - Autoblog.nl

Op papier niks indrukwekkends, maar relatief gezien een beste prestatie voor deze piepjonge Volkswagen Polo occasion.

De ‘modale’ auto van Volkswagen is niet langer meer de Golf. Die is een beetje naar boven gekropen, bijna duur te noemen. Als je een voordelige Volkswagen wil, kun je beter naar een Polo zoeken. Marktplaats staat er bomvol mee.

Niet speciaal?

In theorie is het blauwe exemplaar van vandaag niet zo indrukwekkend. Het is niet de duurste, ook niet de goedkoopste. Hij is nog niet zo oud, maar ook niet fonkelnieuw en heeft niet de dikste motor (het is zelfs een diesel). De kleine velgjes, gebrek aan LED-verlichting en het basale interieur maken het een relatief goedkope versie van de Polo. Maar zoals gezegd, een Volkswagen Polo occasion kun je al krijgen voor veel minder dan 8.950 euro.

Druk

Ook de kilometerstand is gemiddeld voor een Polo op diesel. Maar toch is daar iets opvallends mee aan de hand. Het gaat namelijk om een Polo uit 2018, twee jaartjes terug. Voor het feit dat de auto dus slechts twee jaar de tijd heeft gehad om te rijden, heeft de vorige eigenaar het druk gehad met de Polo. De kilometerstand is 279.100 km, wat in theorie een bizarre 139.550 (zeg maar 140.000) per jaar is. In een basale Polo!

Goedkoop

We zeiden al dat het niet de goedkoopste Volkswagen Polo occasion op Marktplaats is, maar wel de goedkoopste Polo (AW) van Marktplaats. De jongste generatie Polo is pas sinds 2018 op onze wegen te vinden en 8.950 euro is weinig voor deze jongste generatie. Er zijn dan ook weinig die een jaarkilometrage van tegen de 140.000 km hebben. Wat zou het geweest zijn voor auto? Ondergetekende denkt lesauto, maar er zijn veel meer redenen voor een Polo om veel kilometers te klokken. Het aandurven om nog veel meer kilometers op de auto te zetten kan op de advertentie van de Polo.

Met dank aan Ronald voor de tip!