Autojunk Foto Van De Maanden – oktober & november 2018

Twee maanden in één, wat een luxe.

Ok, geen luxe maar keihard falen mijnerzijds. Ontplofte agenda’s, deadlines, de bus was dicht en de brug reed net weg. Hoe dan ook: vorige maand liep het mis. En dat was mijn schuld, waarvoor excuses. Dank voor de reminders per mail en social media kanalen, maar het lukte gewoon even niet. Maar we zijn terug: de Autojunk Foto Van De Maand heet voor één keer Autojunk Foto Van De Maanden. De maanden oktober én november dus. Om het drama compleet te maken: de winnaar van september reageerde niet op de mail, en @Wouter is al tijden MIA wat betreft de AJFVDM, dus hebben @autoblogger en bovengetekende alles zelf moeten doen. Wel overzichtelijk voor jullie, want als je het er nu niet mee eens bent kun je makkelijker mensen de schuld geven. Bring it on. Genoeg geneuzel, tijd voor plaatjes. We zijn hier immers niet voor de inhoud maar voor de winnaars!

Plaats 3: Audi R8 V10



De enige foto uit dit rijtje waar Autoblogger geen mening over had, maar ik wil hem niet voorbij laten gaan. Panningshots (meetrekkers) zijn lastig en vaak weinig origineel. Wat ik heel gaaf vind aan deze foto van @basteeld is de originaliteit van de hoek en de kleuren. Het enige wat ik erop aan te merken heb is eigenlijk dat de compositie spannender had gemogen. Daarnaast is de foto in z’n geheel wat aan de donkere kant. Het is natuurlijk in de schemering, maar toch had ik de donkere partijen iets meer opgetrokken zodat de beweging ook iets duidelijker wordt. Desondanks een verdiende derde plek!

Plaats 2: BMW M4



“De M4 heeft erg mooie setting op foto 7, lekker sfeertje!” aldus Autoblogger. En ik ben het daar volledig mee eens. Een shot recht van voren werkt maar zelden echt goed, maar in dit geval is het een erg fijne foto geworden. Klein detail is dat de horizon en de auto nét niet helemaal recht lijken te staan in de foto van @vanwilgenphotography. Maar een tweede plaats is dik verdiend!

Plaats 1: Mercedes S63 Roadtrip



En dan de winnaar van deze maand. Het was al een tijdje geleden dat @basfransencarphotography met de winst aan de haal ging, maar hij is terug en deze is dik verdiend. Favoriet van zowel Autoblogger als mijzelf, met een dikke car-to-car foto van een S63 Coupé op roadtrip. Gefeliciteerd Bas, volgende maand mag jij gastjurylid spelen en jouw foto siert komende maand de header van Autojunk.nl!