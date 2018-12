Officieel: dit is de Nissan GT-R50 van 990.000 euro

Het echte werk is vandaag gepresenteerd.

Een gevalletje Hate it or Love it, deze GT-R50 door Italdesign. De Italiaanse coachbuilder nam een concept mee naar het Goodwood Festival of Speed, eerder dit jaar in Engeland. Kort daarna werd bekend dat de auto in productie zal worden genomen en vandaag heeft Nissan foto’s vrijgegeven van het productiemodel.

Het productiemodel is zeer getrouw aan het eerder gepresenteerde concept. Van de Nissan GT-R50 by Italdesign zullen 50 stuks gebouwd worden. Voor 990.000 euro scoor je er eentje. Let wel: dit is de prijs exclusief belastingen en opties. Onderhuis is het een Nismo GT-R, die in dit geval 720 pk pompt uit de welbekende 3.8 twinturbo V6.

De twee partijen hebben dit feestmodel gecreëerd met een reden. Zo bestaat de benaming ‘GT-R’ 50 jaar in 2019, terwijl Italdesign alweer 50 jaar in het vak zit. Het concept was grijs en goud van kleur, maar het staat de klanten vrij welke kleur (en combinatie) er wordt gekozen. Hetzelfde geldt voor het interieur.

De eerste leveringen zullen begin 2019 plaatsvinden. Het 50ste exemplaar van de GT-R50 rolt naar verwachting ergens in 2020 van de band.