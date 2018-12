“BMW X8 wordt een machtige vierzitter”

Gaten zijn er om te vullen.

BMW heeft het dit jaar uitzonderlijk druk gehad met onthullingen in het X-gamma. Beierse SUV’s in allerlei soorten en maten zijn in de afgelopen maanden uit de grond geschoten. Nadat BMW ons de gloednieuwe X7, het absolute vlaggenschip onder zijn SUV’s, had laten zien, waren we in de veronderstelling dat het maximale wel was bereikt. Nu de geruchten rondom een potentiële X8, die naar verluidt de codenaam “G09” draagt, steeds verder aan beginnen te dikken, blijken we echter nog niet in de buurt van het plafond te zijn.

Goed, er wordt al langer dan vandaag gekletst over het idee dat BMW een nog grotere SUV op de markt wil brengen, maar deze week horen we wederom geluiden dat een dergelijk model inderdaad zijn opwachting moet maken. Sneller dan je zou verwachten, trouwens, want als alles volgens plan verloopt, dan moet de X8 al in 2020 arriveren.

In tegenstelling tot eerdere berichten moet de allergrootste, meest luxe SUV van de Zuid-Duitse autofabrikant niet simpelweg een verlengde versie worden van de BMW X6. Althans, dit beweren verschillende bronnen tegenover het doorgaans betrouwbare BMW Blog. De fanatenwebsite schrijft eveneens dat de nog grotere X8 geen coupéversie van de X7 moet worden. Wel krijgt het vlaggenschip een andere daklijn dan de X7, maar hoe deze er precies uit moet komen te zien, is vooralsnog niet bekend. Daarbij weten de bronnen te vertellen dat de X8 enkel met vier individuele stoelen besteld zal kunnen worden. Dit is bij de BMW X7, die standaard geleverd wordt als vijfzitter, slechts een optie. Zodoende kunnen we stellen dat BMW met de toekomstige X8, als deze er daadwerkelijk zal komen, een gat tussen de X7 en de Rolls-Royce Cullinan op probeert te vullen. Naar verluidt moet het motorengamma van de X8 overeenkomen met het gamma van de X7.

Beeld: BMW X7 in een vroeg conceptstadium