Deze Rolls-Royce is exclusief en toch betaalbaar

En hij staat nota bene te koop in het Hollandse Veendam.

In de markt voor een Rolls-Royce? En dan bedoelen we niet een hagelnieuwe Phantom, net als voormalig bokser Floyd Mayweather. Nee, integendeel. Onze ogen vielen op een gedateerd exemplaar uit 1984, die te koop staat in het Groningse Veendam. Voor de geïnteresseerden is dat niet het enige goede nieuws: hij is ook nog eens verlengd en relatief betaalbaar.

Maar voordat we over de prijs beginnen, stel ik je graag even voor aan deze Rolls-Royce Silver Spur. Dit exemplaar is volgens de verkoper één van de 37 stuks, die er van dit type zijn gemaakt. De Spur is de verlengde variant van de Silver Spirit en de aandrijving wordt verzorgd door een 6,75-liter achtcilinder. De Silver Spur was zijn tijd behoorlijk ver vooruit, want zelfs luchtvering is aanwezig en dat komt uiteraard het comfort ten goede. Belangrijk, want dit exemplaar diende als vervoermiddel voor familieleden bij begrafenissen.

De Rolls-Royce is in 2010, na zijn rol als taxi voor rouwende families, vanuit Engeland naar Nederland geïmporteerd. Sindsdien zijn diverse zaken aangepakt: zo zijn er onlangs nieuwe banden onder gelegd en is de carrosserie opnieuw gespoten. Vreemd, aangezien de verkoper meldt dat er nog steeds ‘onvolkomenheden’ zichtbaar zijn in de lak.

Nu je alles weet over de auto, ben je waarschijnlijk benieuwd naar de prijs. Met een kilometerstand van 133.370 km koop je deze Roller voor 25.500 euro, dan cruise jij deze zomer in stijl.